Космічний корабель Crew Dragon вибухнув під час тестування – відео

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Crew Dragon вибухнув під час тестування
Crew Dragon вибухнув під час тестування

Під час тестування пілотованого космічного корабля SpaceX Crew Dragon трапилась "аномалія", внаслідок якої трапився вибух. Відео із моментом вибуху активно поширюють у соцмережах.

Як пише Business Insider, цей тест був одним з останніх етапів перевірки аварійного порятунку корабля Crew Dragon. Наступним кроком мали стати льотні випробування.

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Під час тестування система мала показати, що екіпаж зможе врятуватись навіть в умовах високого аеродинамічного опору. Попередні випробування проходили успішно.

Що кажуть у SpaceX? У компанії ситуацію коментують не надто активно. Там заявили, що "зіткнулися з аномалією". Наразі команди працюють над вирішенням проблеми. При цьому ніяких додаткових відомостей не надали.

Що стосуються відеоролика з вибухом, то SpaceX не підтверджувала і не спростовувала достовірність запису.

Для чого тестують Crew Dragon? Це один з двох пілотованих кораблів, створених на замовлення NASA. Його створили у в рамках програми по розробці приватних космічних апаратів NASA Commercial Crew Program.

Таким чином NASA хоче отримати власний апарат, який би міг доставляти американських астронавтів на МКС. Адже зараз Агентство користується російськими кораблями "Союз".

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Теги: Техно Космос Новини Техно NASA SpaceX
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