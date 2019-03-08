Космічний корабель компанії Маска Crew Dragon приводнився біля США

Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX успішно завершив місію на Міжнародну космічну станцію та вже повернувся на землю. Апарат приводнився біля мису Канаверал, що розташовується штаті Флорида (США).

Посадку капсули корабля транслювало національне космічне агентство США NASA. Яку видно з оприлюднених кадрів, капсула приводнилася на чотирьох парашутах, відразу після чого до неї підпливли човни. Крім того, неподалік місця посадки чергувало рятувальне судно Go Searcher. Далі відбулася операція з завантаження та транспортування капсули на берег мису Канаверал.

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.@SpaceX’s #CrewDragon returned to Earth with a splash in the Atlantic Ocean off Florida’s eastern shore at 8:45am ET, completing an end-to-end flight test to the @Space_Station and back as part of our @Commercial_Crew Program. Learn more: https://t.co/MFB7dVb60c pic.twitter.com/8lFL6X3Tue — NASA (@NASA) 8 March 2019

"08.45 за північноамериканським східним часом космічний корабель Crew Dragon від SpaceX здійснив приводнення в Атлантичному океані за 320 кілометрів від східного узбережжя Флориди, повернувшись з тестового польоту Demo-1 до Міжнародної космічної станції й інавгураційного польоту компанії за програмою Commercial Crew Program від NASA", – зазначили у NASA.

У NASA також зауважили, що повернення космічного корабля було найважливішим елементом випробувань, оскільки потенційно це найбільш небезпечна частина польоту. Крім того, підкреслюють у агентстві, Demo-1 мала продемонструвати світу можливість безпечних місій з астронавтами NASA на борту до лабораторії на орбіті.

Нинішнє приводнення капсули Crew Dragon після успішної місії на МКС є черговою віхою нової ери польотів у космос. Комерційна програма NASA стала на один крок ближчою до того, щоб відправляти американських астронавтів на американських ракетах з американської землі,

– наголосив очільник американського аерокосмічного агентства Джим Брайденстайн.

Про подію також у своєму Twitter повідомила SpaceX.

Good splashdown of Dragon confirmed! pic.twitter.com/WK1nsNnOF5 — SpaceX (@SpaceX) 8 March 2019

Фахівці тепер мають намір вивчити дані, отримані під час польоту, і в разі позитивних результатів NASA може схвалити майбутні польоти з екіпажами на борту вже в 2019 році. Перший подібний політ може відбутися вже в липні, хоча існує велика ймовірність того, що дату буде перенесено, тому що аналіз даних нинішнього польоту до МКС може зайняти досить тривалий час, передає BBC.

Тестовий варіант тестовий пасажирської капсули Crew Dragon SpaceX запустила в космос 2 березня. На його борту не було астронавтів і сам політ проходив у автоматичному режимі. Натомість замість був спеціальний манекен, якого назвали на честь героїні фільму "Чужі" – Ріплі. Вже 3 березня апарат успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.



Як Crew Dragon повертався на Землю: інфографіка

Crew Dragon є призначеним для пілотованих польотів у космос і має замінити російські "Союзи" в американських космічних місіях. Щоправда, у цій місії вчені хотіли перевірити, наскільки добре захистить майбутній екіпаж теплозахисна оболонка корабля. Зокрема, на відміну від більш ранніх "шатлів", оболонка яких складалася з замінних пластин, на цьому кораблі вона є цілісною.

Однак конструкція корабля передбачає, що деякі окремі вузли сильніше піддаються впливу високих температур під час зниження в щільних шарах атмосфери. Тому на цій капсулі було встановлено безліч датчиків, що вимірюють вплив високих зовнішніх температур на корпус і майбутніх членів екіпажу.