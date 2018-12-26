Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24

Ми продовжуємо підбивати технологічні підсумки року, що минає. У цьому матеріалі згадаємо найкращі ґаджети 2018 року, які своїми характеристиками чи унікальними функціями привернули увагу користувачів.

Це, безперечно, один з найбільш очікуваних девайсів року. Першою унікальною перевагою Mi Band 3, якої поки немає у жодного подібного ґаджета, – є модуль NFC. Він дає змогу користувачу Mi Band розраховуватись у магазинах. Щоправда, ця функція поки не працює в Україні.

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Mi Band 3 та Mi Band 2 відрізняються, зокрема, і дизайном

Окрім того, ґаджет оснащений захистом від води IP68, а також за допомогою Mi Band 3 можна набирати чи приймати дзвінок. Новинка отримала сенсорний OLED-екран. На цьому дисплеї може відображатися різна інформація, аж до тексту вхідних повідомлень.

Важлива перевага Mi Band 3 є і його батарея – на одному заряді фітнес-браслет може працювати до 20 днів. Також є підтримка "розумного" будильника і функції автомониторингу пульсу.

Зараз у вітчизняних магазинах Mi Band 3 продають за ціною у 800 гривень.

Восени компанія Apple презентувала нове покоління розумного годинника Apple Watch Series 4. Ґаджет отримав дійсно унікальні функції. Зокрема, пристрій працює на новому двохядерному процесорі S4, який вдвічі швидший за попередню версію.

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Одна зі важливих нових функцій девайсу полягає у тому, що годинник "зчитує", якщо раптом його власник впав та пропонує зателефонувати в екстрену службу. При цьому, якщо девайс бачить, що користувач не рухається протягом хвилини, то відправляє повідомлення в швидку.До речі, ця функція вже врятувала життя користувачеві у Швеції.

Що стосується пульсометра, то ця функція теж вдосконалена. Тепер годинник може надсилати повідомлення про занадто прискорене або уповільнене серцебиття.

Як виглядає Apple Watch Series 4: відео

Більш того, пристрій може попередити власника про проблеми зі здоров'ям і радить піти до лікаря. Також годинник може провести електрокардіографію – це перший в історії смарт-годинник, який має подібну функцію.

На українському ринку новинка коштує від 15 тисяч гривень.

Планшет iPad Pro 2018

Під час цієї ж презентації Apple представила ще один цікавий девайс – iPad Pro 2018. Він, звісно, не унікальний, але отримав характеристики, які можуть позмагатись із повноцінним ноутбуком.

iPad Pro 2018 позбувся книпки "додому"

Так, iPad Pro 2018 отримав дисплей Liquid Retina, як у смартфоні iPhone Xr. Також він позбувся кнопки Home, адже тапер він підтримує функцію FaceID.

Найцікавіше у цьому пристрої – процесор A12X Bionic. Він виконаний за 7-нанометровим техпроцесом, як і чіп A12. Також процесор має у своєму розпорядженні 8 ядер CPU та 7 ядер GPU. Тож завдяки потужному чіпові та оновленій графіці iPad Pro може стати повноцінною консоллю чи ноутбуком.

До речі, Apple спільно з Adobe запустила повноцінний Photoshop на iPad, що збільшує функціонал новинки.

Як виглядає iPad Pro 2018: відео

Крім того, iPad Pro 2018 отримав основну 12-мегапіксельну камеру із 5-кратним оптичним зумом. Роздільна здатність фронтальної камери складає 7 Мп.

В Україні ціни на новинку стартують від 20 тисяч гривень.

Розумний дисплей Facebook Portal

Схоже розумні колонки стають "вчорашнім днем". Цього року одразу кілька компаній представили свій розумний дисплей – буквально, це та ж смарт-колонка тільки із дисплеєм.

Нас зацікавив розумний дисплей, який представила корпорація Facebook. Він отримав дві модифікації із назвами Portal та Portal Plus та діагоналлю 10 та 15,6 дюйма.

Portal та Portal Plus можна вважати таким собі наступником розумної колонки

Новинка оснащена камерою на мікрофоном, для відео дзвінків. При цьому у Facebook запевняють, що можна повністю відключити камеру і мікрофон одним натисканням або заблокувати об'єктив за допомогою кришки камери.

Portal може дзвонити будь-кому за допомогою Facebook Messenger, на відміну від Echo Show і Echo Spot, які можуть дзвонити тільки іншим користувачам Show і Spot або користувачам, які використовують Alexa.

Також Portal може транслювати музику з Spotify, Pandora і Amazon Music. На розумних дисплеях доступний голосовий помічник Alexa, який надає доступ до багатьох можливостей сервісу Amazon.

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Portal з 10-дюймовим дисплеєм надійде на прилавки магазинів із цінником 199 доларів (близько 5 300 гривень). Portal Plus, який отримав 15,6-дюймовий дисплей, обійдеться покупцям в 349 доларів (близько 9 200 гривень).

Гарнітура Hushme

Цікавий девайс розробив український стартап – це гарнітура Hushme, яка допоможе користувачам спілкуватись по телефону так, щоб їх не почули інші люди. Розробку представили на японському спільнокошті CAMPFIRE, де продукт зібрав 80 тисяч доларів. Тобто у 9 разів більше, ніж планували творці.

Гарнітура працює у трьох режимах. У першому її можна використовувати як бездротові навушники. Другий режим – "пасивне маскування", гарнітуру скріплюють навколо рота за допомогою магнітів. У такому режимі розмову користувача не зможуть почути інші.

Розробка націлена на японський ринок

Третій режим – "активне маскування". У цьому випадку користувач вмикає спеціальні гучномовці, які починають генерувати маскувальні звуки.

Як розповіли розробники, наразі вони зосереджені на японському ринку, бо саме цей ринок пріоритетний для цієї розробки. Перша партія Hushme має надійти у продаж в лютому 2019 року.

Як працює гарнітура Hushme: відео

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