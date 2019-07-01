Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24

Червень був не надто плідним місяцем на нові смартфони. Чи то виробники вирішили відпусткою скористатись, чи все найцікавіше випустили вже у травні. Та все ж ми підшукали для вас кілька цікавих моделей, про них розповімо далі.

Xiaomi Mi 9T

Це, фактично, клон добре відомого Redmi K20. Саме назву Mi 9T він отримав на європейському ринку. Глобальна презентація новинки відбулась 13 червня.

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Цей смартфон вже називають одним із найбюджетніших флагманів, або "вбивцею флагманів".

Новинка отримала оригінальну висувну фронтальну камеру. Дисплей вийшов абсолютно безрамковим, займаючи 91,9% площі передньої панелі. Діагональ AMOLED-екрана становить 6,39 дюйма.



Xiaomi Mi 9T отримав абсолютно безрамковий дисплей

Новинка оснащена 8-ядерним процесором Snapdragon 730, що працює у парі з 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті.

До речі, смартфон отримав модуль NFC для безконтактних платежів. Приємно, що Xiaomi нарешті почала додавати цей модуль до своїх пристроїв. Окрім того, він зберіг класичний 3,5-мм роз’єм для навушників.

Основна камера складається із потрійного модуля: IMX 582 від Sony із роздільною здатністю 48 Мп; 13-мегапіксельний ширококутний модуль та 8-мегапсельна телекамера. Висувна фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

Ціна в Україні. Пристрій вже надійшов у продаж на нашому ринку.

Вартість версії із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті становить 9 999 гривень. Ціна моделі із 6 ГБ оперативки та 128 ГБ – 10 999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 9T Дисплей

Діагональ: 6,39 дюймів

Тип: AMOLED

Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів

Процесор Qualcomm Snapdragon 730

Відеопроцесор Adreno 618

Adreno 618 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0 (Pie)

Android 9.0 (Pie)

Nokia 2.2

Цей смартфон не флагман, при цьому він отримав доволі привабливу ціну – менше 100 євро.

Смартфон сертифікований за програмою Android One. Тож він гарантовано буде отримувати оновлення операційної системи Android протягом двох років, та протягом трьох років – щомісячні оновлення безпеки.

Nokia 2.2 оснащена HD+-дисплеєм з діагоналлю 5,71 дюйма та співвідношенням сторін 19:9. Смартфон отримав безрамковий дисплей з краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.

Nokia 2.2 – новий смартфон-бюджетник

За продуктивність відповідає 4-ядерний процесор MediaTek Helio A22, що працює у парі з 2 або 3 ГБ оперативної пам’яті.

Основна камера отримала одинарний модуль з роздільною здатністю 13 Mп та апертурою f/2.2. Роздільна здатність фронтальної камери – 5 Мп. При цьому камера підтримує алгоритм штучного інтелекту. Для цього система буде робити кілька фотографій сцени, після чого об’єднувати їх у єдиний знімок.

Цікаво, що Nokia 2.2 отримала знімну задню кришку. На вибір є сіра та чорна задня частина. При цьому її можна замінити на одну з панелей Xpress-on блакитного, зеленого або рожевого кольорів.

Ціна. Вартість Nokia 2.2 складе близько 99 євро (3 тисячі гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nokia 2.2 Дисплей

Діагональ: 5,71 дюйма

Роздільна здатність: HD+

Роздільна здатність: HD+ Процесор MediaTek A22

MediaTek A22 Пам'ять Оперативна: 2/3 ГБ

Вбудована: 16/32 ГБ

Оперативна: 2/3 ГБ Вбудована: 16/32 ГБ Камера Основна: 13 Мп

​Фронтальна: 5 Мп

Основна: 13 Мп ​Фронтальна: 5 Мп Акумулятор 3 000 мАг

3 000 мАг Операційна система Android Pie

Sony Xperia 1

Цей смартфон офіційно презентували раніше, але у червні він офіційно надійшов у продаж в Україні. Новинка отримала незвичний 6,5-дюймовий 4К OLED дисплей зі співвідношенням сторін 21:9.



Sony Xperia 1 вже можна придбати в Україні

Пристрій оснащений потрійною основною камерою: 16-мегапіксельний надширококутний об’єктив для зйомки пейзажів, який доповнений 26-мегапіксельним універсальним об’єктивом, а третій модуль представлений 52-міліметровим телеоб’єктивом. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

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Sony Xperia 1 працює на найновішому топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою Snapdragon Elite Gaming. Оперативна пам'ять має обсяг 6 ГБ, а вбудоване сховище – 128 ГБ.

Ціна в Україні. Вартість новинки на українському ринку становить 29 990 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia 1 Дисплей

Діагональ: 6,5 дюйма

Тип: OLED

Роздільна здатність:HD+

Діагональ: 6,5 дюйма Тип: OLED Роздільна здатність:HD+ Процесор Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 640

Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 16 Мп + 26 Мп + 52-міліметровий телеоб’єктив

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 16 Мп + 26 Мп + 52-міліметровий телеоб’єктив ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 3 330 мАг

3 330 мАг Операційна система Android 9 (Pie)

Energizer E12

Цей пристрій складно назвати "телефоном місяця". Та з іншого боку він виконує свою головну функцію – дзвонить, також його можна використовувати як плеєр. І за все це треба заплатити смішні гроші – 12 євро (360 гривень). Тож, без сумніву, він отримає свого споживача.

Отож, трохи про характеристики. ВІн отримав 1,8-дюймовий TFT-дисплей з роздільною здатністю 129×160 пікселів. Ємність акумулятора становить 1000 мАг – для кнопкового телефона це дуже високий показник. Його батареї має вистачити на тиждень безперервного прослуховування музики.



Energizer E12 створений для прослуховування музики

Energizer E12 оснащений одинарною основною та селфі-камерами. У верхній частині телефону розташований світлодіодний ліхтарик, який через розташування можна використовувати як спалах камери.

До речі, розробники зробили акцент на прослуховування музики. Для цього новинка має спеціальну медіа-кнопку під екраном для управління музикою. Користувач може встановити карту microSD з MP3 (до 16 ГБ) і просто натискати "Далі", поки не знайдете потрібну пісню. Також є спеціальна кнопка, що запускає FM-радіо.

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