Культова іграшка 90-х Tamagotchi повертається на ринок з новими функціями

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Tamagotchi On
Tamagotchi On / Engadget

Японська компанія Bandai, яка займається виробництвом відеоігор та іграшок заявила, що хоче відновити виробництво свого популярного у 1990-і роки продукту – кишенькових електронних звірят Тамагочі.

Головним завданням, як і 20 років тому залишається годувати та ростити свого віртуального вихованця і не дати йому померти. Іграшка виконана у формі такого знайомого з дитинства яйця яке стало дещо більшим. Називається вона Tamagotchi On і займає половину долоні.

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Новинка отримала 2,25-дюймовий кольоровий екран, інфрачервоний порт для "зв'язку" з іншими тамагочі і, що найбільш цікаво, Bluetooth, за допомогою якого можна підключитися до смартфону.

Нові іграшки Тамагочі
Тамагочі повертаються на ринок з новими функціями

Видання Engadget розповіло, що серед нових функцій є можливість знайомити свого вихованця з іншими тамагочі за допомогою інфрачервоного порту і навіть одружити їх. Після весілля може з'явитися потомство, а на одному пристрої можна зібрати до 16 поколінь улюбленців. Більш того, можна передати опіку над тваринкою своєму другу. Тамагочі "переїжджає" на інший ґаджет і таким же чином може повернутися назад.

ТАмагочі знову на ринку
Іграшку можна передзамовити вже зараз, продажі стартують влітку

На Amazon вже можна оформити попереднє замовлення на Tamagotchi On. Вартість іграшки становить  60 доларів, а продажі розпочинаються вже цього літа наразі в Японії та США.

 

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Теги: Техно Ігри
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