Культова іграшка 90-х Tamagotchi повертається на ринок з новими функціями

Японська компанія Bandai, яка займається виробництвом відеоігор та іграшок заявила, що хоче відновити виробництво свого популярного у 1990-і роки продукту – кишенькових електронних звірят Тамагочі.

Головним завданням, як і 20 років тому залишається годувати та ростити свого віртуального вихованця і не дати йому померти. Іграшка виконана у формі такого знайомого з дитинства яйця яке стало дещо більшим. Називається вона Tamagotchi On і займає половину долоні.

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Новинка отримала 2,25-дюймовий кольоровий екран, інфрачервоний порт для "зв'язку" з іншими тамагочі і, що найбільш цікаво, Bluetooth, за допомогою якого можна підключитися до смартфону.



Тамагочі повертаються на ринок з новими функціями

Видання Engadget розповіло, що серед нових функцій є можливість знайомити свого вихованця з іншими тамагочі за допомогою інфрачервоного порту і навіть одружити їх. Після весілля може з'явитися потомство, а на одному пристрої можна зібрати до 16 поколінь улюбленців. Більш того, можна передати опіку над тваринкою своєму другу. Тамагочі "переїжджає" на інший ґаджет і таким же чином може повернутися назад.



Іграшку можна передзамовити вже зараз, продажі стартують влітку

На Amazon вже можна оформити попереднє замовлення на Tamagotchi On. Вартість іграшки становить 60 доларів, а продажі розпочинаються вже цього літа наразі в Японії та США.