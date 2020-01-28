Легендарна Atari відкриває мережу готелів для любителів відеоігор

Компанія Atari вже не є активним гравцем сегменту інтерактивних розваг, проте вона давно вписала своє ім'я в історію ігрової індустрії. Адже її компанія очолювала до середини 80-х років минулого століття. І зараз назва Atari з'явиться в доволі неочікуваному вигляді.

Так, цього тижня Atari оголосила про підписання партнерської угоди з GSD Group. За умовами цієї угоди, дві компанії відкриють мережу готелів у Сполучених Штатах, які будуть називатися Atari Hotels, розповідає Neowin.

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Як все це виглядатиме

Готелі будуть орієнтуватися, передусім, на любителів і знавців комп'ютерних та відеоігор. Відвідувачам запропонують яскраві враження і захоплюючі розваги, незалежно від віку і ігрового досвіду. Творці готелів планують активно використовувати новітні рішення в області доповненої і віртуальної реальності.



Саме так може виглядати один з готелів Atari

Більш того, заплановано, що в таких готелях будуть проводитися кіберспортивні змагання. Це вирішить проблему розміщення людей, які приїжджають на подібні заходи.

Перший з восьми готелів, які вже спроєктовані і узгоджені, буде побудований в цьому році в Феніксі, штат Арізона. Після цього Atari Hotels з'являться в Лас-Вегасі, Денвері, Чикаго, Остіні, Сіетлі, Сан-Франциско і Сан-Хосе.

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