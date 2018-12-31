LG готує до випуску смартфон під новим брендом

Компанія LG теж працює над створенням нового смартфона, що буде сумісним з 5G технологією. Цікаво, що новинка вийде на ринок під новим брендом.

Про це повідомляє gizmochina.

Раніше була інформація, що новий смартфон вийде під назвою LG G8, але ці чутки не підтвердились.

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Як пише видання, новий бренд дасть змогу компанії "правильно позиціонувати новий пристрій на ринку".

Також раніше була інформація, що LG випустить свій 5G смартфон у травні 2019 року. Згідно з новими даними, пристрій може бути випущено на місяць або два раніше.

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