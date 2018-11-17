L’Oreal представила девайс, що допоможе відслідкувати вплив ультрафіолету

Компанія L’Oreal раніше вже представила пристрої, які інформують власників про дію на шкіру сонячного світла та його інтенсивність. Тепер же виробник косметики представив пристрій, який відслідковує вплив ультрафіолетового випромінювання, рівень вологи, забруднення та пилу в повітрі.

Про це повідомляє Wired.

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Як показали дослідження L'Oreal, попередні рішення для відстеження ультрафіолетового випромінювання здійснюють помітний вплив на поведінку людей. Знаючи про негативний сонячний вплив, люди прагнуть убезпечити себе або мінімізувати його.

Новинка отримала назву My Skin Track / UV. Її розробили спільно з брендом La Roche-Posay і професором Джоном Роджерсом з Північно-західного університету.



L’Oreal My Skin Track / UV обійдеться в 60 доларів

Пристрій працює без використання батареї. Сенсор активується сонячним світлом і миттєво передає інформацію на підключений смартфон за допомогою бездротової технології. При цьому підтримується можливість зберігання даних до трьох місяців.



L’Oreal My Skin Track / UV автоматично активується та синхронізується із смартфоном

Основною функцією My Skin Track / UV є моніторинг ультрафіолетового випромінювання. Але завдяки інтеграції з Apple HealthKit можна також відстежувати рівень вологості і забруднення повітря і наявність пилку в повітрі. Також наголошується, що новинка водонепроникна.

Пристрій L'Oreal My Skin Track / UV вже можна придбати через магазини Apple за ціною 60 доларів (близько).

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