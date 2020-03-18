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Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro

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Нове покоління MacBook Air 2020 / apple.com

Компанія Apple презентувала нове покоління планшета iPad Pro та недорого ноутбука MacBook Air. Звичайно, спеціальної презентації не проводили – обмежились пресрелізами на офіційному сайті.

Пристрої вже доступні для замовлення. А офіційно у продаж новинки надійдуть наступного тижня.

iPad Pro

Цей планшет оснащений подвійним модулем камери з LiDAR-сенсором (це датчик, який вміє вимірювати відстань до об'єкта: він аналізує, як світло певної частоти відбивається від навколишнього простору і фіксує це).

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iPad Pro працює на чіпі A12Z Bionic. Новинка оснащена п'ятьма мікрофонами – виробник обіцяє студійну якість звуку.

Також з новим iPad Pro можна купити клавіатуру Magic Keyboard з підсвічуванням і трекпедом.

Новий iPad Pro можна замовити на офіційному сайті

Новинка працює на базі операційної системи iPadOS, вона має забезпечити повноцінну роботу трекпада в додатках і системі. Як відомо, раніше для активації "курсора" доводилося користуватися функціями "Універсального доступу".

Ціна iPad Pro:

  • iPad Pro з діагоналлю 11 дюймів коштує 799 доларів (21 600 гривень)
  • Клавіатура з трекпедом для цієї моделі – 299 доларів (8 100 гривень)
  • 12,9-дюймовий iPad Pro – 949 доларів (33 700 гривень)
  • Клавіатура з трекпедом – 349 доларів (9 400 гривень).

MacBook Air

Оновлена версія MacBook Air оснащена процесором Intel Core 10-го покоління.

MacBook Air 2020 отримав нову клавіатуру

Також виробник замінив клавіатуру з механізмом "метелик", яку дуже часто критикують. Тепер там ножиці-перемикачі, як у новому MacBook Pro на 16 дюймів.

Ціна MacBook Air

Вартість моделі із накопичувачем на 256 ГБ коштує 999 доларів (це близько 27 тисяч гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Apple MacBook iPad Ґаджети
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