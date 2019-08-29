Man of Medan: особливості нової гри та перші відгуки критиків

Вже завтра, 30 серпня, геймерам випаде можливість самотужки оцінити новий проект від творців Until Dawn – The Dark Pictures: Man of Medan. Однак критики індустрії вже оцінили гру і оцінки виявилися не дуже обнадійливими.

Старт нової серії ігор виявився не таким вражаючим: середня оцінка новинки на агрегаторах зупинилася на позначці 70-71 бал. Це приблизно на 8 балів нижче, ніж у Until Dawn, повідомляє "Игромания".

Читайте також: Геймплей хоррора Chernobylite показали на відео

Оцінки критиків. Багато видань сходяться на думці, що багатообіцяючий початок Man of Medan до середини потопає в додаткових матеріалах, які покликані збільшити загальну тривалість сюжету. Серед інших мінусів зазначаються:

• текстури, які довантажуються на очах;

• не завжди стабільна частота кадрів;

• загальні проблеми з темпом розповіді;

• слабкий фінал;

• втрата "шарму" Until Dawn.

Сюжет та сценарій. Проте щодо сюжету і сценарію думки все-таки розходяться: хтось навіть при низьких оцінках називає сценарій як мінімум середнім, хтось при більш високих – слабким. Можливо, справа в розрекламованій розгалуженості і безлічі шляхів розвитку історії.

Трейлер гри The Dark Pictures: Man of Medan – дивіться відео

Геймплей. А ось що всі хвалять майже одноголосно, так це кооперативний режим на двох, коли обидва гравці беруть активну участь у розвитку історії, керуючи двома героями одночасно.

За словами критиків, це й справді цікава геймплейна особливість, що дає змогу не тільки весело провести час, але і отримати незвичайні враження, коли на розвиток сюжету впливає хтось повністю непідвладний користувачеві.

Читайте також: Системні вимоги гри Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint від Ubisoft з'явились в мережі

Судячи з усього, проходити Man of Medan варто саме в кооперативі, інакше є шанс отримати просто посередній "клон" Until Dawn – всі ключові ідеї новинки розкриваються при грі з другом.

Дата виходу. Зауважимо, вихід гри запланований на 30 серпня на PS4, Xbox One і РС.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно