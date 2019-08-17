Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати

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Маргарет Гамильтон – биография Маргарет Гамильтон с миссии Апполон 11
Хто така Маргарет Гамільтон / Getty Images

Цьогоріч виповнилося 50 років з моменту, коли людина вперше ступила на поверхню Місяця. Імена Ніла Армстронга та Базза Олдріна відомі широкому загалу, однак є люди, без яких місія "Аполлон-11" була б неможливою, однак про них мало хто знає.

Маргарет Гамільтон стала справжнім відкриттям XX століття. Вона працювала над програмним забезпеченням до місії "Апполон-11" і без неї політ людини на Місяць був би неможливим. Журналісти Техно 24 підготували для вас біографію цієї унікальної жінки.

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Ранні роки

Маргарет Гамільтон народилася 17 серпня 1936 року в Паолі (штат Індіана, США). Після закінчення середньої школи Генкок в 1954 році, вона почала вивчала математику в університеті штату Мічиган в 1955 році.

Згодом дівчина отримала ступінь бакалавра математики з другою спеціалізацією з філософії в коледжі Ерлгем у 1958 році. Після випуску вона певний час викладала у школі математику і французьку мову, щоб підтримати чоловіка, котрий навчався на бакалавра в Гарварді.

Маргарет Гамільтон
Маргарет Гамільтон під час роботи над проектом SAGE

Тоді дівчина нічого не знала про програмування, поки не отримала роботу в Массачусетському технологічному інституті, де вона навчилася писати програмне забезпечення для комп'ютерів. Зауважимо, іншого способу навчитися програмувати, крім самоосвіти, тоді не існувало.

Робота над проектом SAGE та початок кар'єри NASA

З 1961 по 1963 рік Гамільтон працювала над проектом SAGE у лабораторії Лінкольна, де вона була одною з програмістів, які писали програмне забезпечення для першого комп'ютера AN/FSQ-7 (а саме XD-1) для пошуку ворожих повітряних суден. Вона також писала програмне забезпечення для Дослідних лабораторій повітряних сил США у Кембриджі.

Успіхи Маргарет в проекті SAGE відкрили їй двері в NASA.

У цій компанії прийнято давати новачкам програму, в якій ніхто не може розібратися і, тим більше, запустити. Коли я була стежером, мені теж дали таке завдання,
– згадувала Гамільтон про початок своє роботи в NASA.

"Це була досить хитромудра програма, і більш того, автор коду знаходив задоволення в написанні коментарів до коду, виключно грецькою і латинською мовами. Так, мені дали цю задачу, і, власне, я змусила її запрацювати. Вона навіть результат виводила на друк грецькою і латинською мовою. Я була першою, хто зміг її запустити", – зауважила інженерка.

Програма "Аполлон"

B кінці кінців, Маргарет Гамільтон стала директором і науковим керівником розробки програмного забезпечення для космічної програми "Аполлон".

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Команда Гамільтон відповідала за розробку бортового програмного забезпечення, що включало алгоритми, розроблені різними старшими вченими командного модуля Аполлона, посадкового модуля і далі Скайлеб.

Маргарет Гамільтон
Маргарет Гамільтон з кодом програми "Аполлон"

Інша частина її команда змоделювала і розробила програмне забезпечення систем, яке включало програмне забезпечення для виявлення помилок і відновлення, таких як перезавантаження і режими показу (також "пріоритетні покази"), що Гамільтон спроектувала і розробила.

Коли Ніл Армстронг і Базз Олдрін, були вже майже біля Місяця, система раптово дала збій. Радар, який не був задіяний в процесі посадки модуля, раптом почав посилати величезний обсяг інформації комп'ютеру, що призвело до його перевантаження. Обробка хибних сигналів займала 15% машинного часу бортового комп'ютера, який забезпечував посадку на Місяць.

Маргарет Гамільтон
Маргарет Гамільтон виповнилось 83 роки

"Аполлон 11" чекала неминуча загибель, якби Маргарет не передбачила подібний сценарій. Фахівці здійснили максимально швидке перезавантаження, і бортовий комп'ютер вибрав пріоритетні дані по посадці корабля на Місяць. Посадка відбулася.

Нагороди

За свій внесок в успіх програми "Аполлон" і в галузі розробки програмного забезпечення, вона була відзначена такими нагородами:

  1. Augusta Ada Lovelace Award, Association for Women in Computing (1986 рік).
  2. NASA Exceptional Space Act Award for scientific and technical contributions. Нагорода включала в себе грошову нагороду в 37 200 – найбільша персональна сума нагороди в історії NASA (2003 рік).
  3. Outstanding Alumni Award, Earlham College (2009 рік).
  4. Presidential Medal of Freedom, вручена президентом Бараком Обамою найпочесніша –громадянська нагорода в США (2016 рік).
  5. Computer History Museum Fellow Award. Присуджується видатним чоловікам і жінкам, чиї ідеї змінили світ (2017 рік).

Маргарет Гамільтон
Барак Обама вручає нагороду Маргарет Гамільтон

Маргарет Гамільтон сьогодні

Сьогодні, Маргарет Гамільтон 83 роки. Вона очолює компанію Hamilton Technologies, Inc в Кембриджі, штат Массачусетс. Зауважимо, компанія розробляє мову програмування Universal Systems Language (мова універсальних систем), який попереджує, a не виправляє гострі ситуації. Він базується на теорії систем і спирається на уроки проекту, з розробки бортового програмного забезпечення, кораблів "Аполлон".

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Протягом свого життя, ця видатна жінка стала свідком того, як розробка програмного забезпечення, перетворилася з не надто серйозного заняття в престижну професію програміста комп'ютерних програм.

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Теги: Біографії NASA Місяць Публікації Новини Техно Техно Космос
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