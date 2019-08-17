Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати

Цьогоріч виповнилося 50 років з моменту, коли людина вперше ступила на поверхню Місяця. Імена Ніла Армстронга та Базза Олдріна відомі широкому загалу, однак є люди, без яких місія "Аполлон-11" була б неможливою, однак про них мало хто знає.

Маргарет Гамільтон стала справжнім відкриттям XX століття. Вона працювала над програмним забезпеченням до місії "Апполон-11" і без неї політ людини на Місяць був би неможливим. Журналісти Техно 24 підготували для вас біографію цієї унікальної жінки.

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Ранні роки

Маргарет Гамільтон народилася 17 серпня 1936 року в Паолі (штат Індіана, США). Після закінчення середньої школи Генкок в 1954 році, вона почала вивчала математику в університеті штату Мічиган в 1955 році.

Згодом дівчина отримала ступінь бакалавра математики з другою спеціалізацією з філософії в коледжі Ерлгем у 1958 році. Після випуску вона певний час викладала у школі математику і французьку мову, щоб підтримати чоловіка, котрий навчався на бакалавра в Гарварді.



Маргарет Гамільтон під час роботи над проектом SAGE

Тоді дівчина нічого не знала про програмування, поки не отримала роботу в Массачусетському технологічному інституті, де вона навчилася писати програмне забезпечення для комп'ютерів. Зауважимо, іншого способу навчитися програмувати, крім самоосвіти, тоді не існувало.

Робота над проектом SAGE та початок кар'єри NASA

З 1961 по 1963 рік Гамільтон працювала над проектом SAGE у лабораторії Лінкольна, де вона була одною з програмістів, які писали програмне забезпечення для першого комп'ютера AN/FSQ-7 (а саме XD-1) для пошуку ворожих повітряних суден. Вона також писала програмне забезпечення для Дослідних лабораторій повітряних сил США у Кембриджі.

Успіхи Маргарет в проекті SAGE відкрили їй двері в NASA.

У цій компанії прийнято давати новачкам програму, в якій ніхто не може розібратися і, тим більше, запустити. Коли я була стежером, мені теж дали таке завдання,

– згадувала Гамільтон про початок своє роботи в NASA.

"Це була досить хитромудра програма, і більш того, автор коду знаходив задоволення в написанні коментарів до коду, виключно грецькою і латинською мовами. Так, мені дали цю задачу, і, власне, я змусила її запрацювати. Вона навіть результат виводила на друк грецькою і латинською мовою. Я була першою, хто зміг її запустити", – зауважила інженерка.

Програма "Аполлон"

B кінці кінців, Маргарет Гамільтон стала директором і науковим керівником розробки програмного забезпечення для космічної програми "Аполлон".

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Команда Гамільтон відповідала за розробку бортового програмного забезпечення, що включало алгоритми, розроблені різними старшими вченими командного модуля Аполлона, посадкового модуля і далі Скайлеб.



Маргарет Гамільтон з кодом програми "Аполлон"

Інша частина її команда змоделювала і розробила програмне забезпечення систем, яке включало програмне забезпечення для виявлення помилок і відновлення, таких як перезавантаження і режими показу (також "пріоритетні покази"), що Гамільтон спроектувала і розробила.

Коли Ніл Армстронг і Базз Олдрін, були вже майже біля Місяця, система раптово дала збій. Радар, який не був задіяний в процесі посадки модуля, раптом почав посилати величезний обсяг інформації комп'ютеру, що призвело до його перевантаження. Обробка хибних сигналів займала 15% машинного часу бортового комп'ютера, який забезпечував посадку на Місяць.



Маргарет Гамільтон виповнилось 83 роки

"Аполлон 11" чекала неминуча загибель, якби Маргарет не передбачила подібний сценарій. Фахівці здійснили максимально швидке перезавантаження, і бортовий комп'ютер вибрав пріоритетні дані по посадці корабля на Місяць. Посадка відбулася.

Нагороди

За свій внесок в успіх програми "Аполлон" і в галузі розробки програмного забезпечення, вона була відзначена такими нагородами:

Augusta Ada Lovelace Award, Association for Women in Computing (1986 рік). NASA Exceptional Space Act Award for scientific and technical contributions. Нагорода включала в себе грошову нагороду в 37 200 – найбільша персональна сума нагороди в історії NASA (2003 рік). Outstanding Alumni Award, Earlham College (2009 рік). Presidential Medal of Freedom, вручена президентом Бараком Обамою найпочесніша –громадянська нагорода в США (2016 рік). Computer History Museum Fellow Award. Присуджується видатним чоловікам і жінкам, чиї ідеї змінили світ (2017 рік).



Барак Обама вручає нагороду Маргарет Гамільтон

Маргарет Гамільтон сьогодні

Сьогодні, Маргарет Гамільтон 83 роки. Вона очолює компанію Hamilton Technologies, Inc в Кембриджі, штат Массачусетс. Зауважимо, компанія розробляє мову програмування Universal Systems Language (мова універсальних систем), який попереджує, a не виправляє гострі ситуації. Він базується на теорії систем і спирається на уроки проекту, з розробки бортового програмного забезпечення, кораблів "Аполлон".

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Протягом свого життя, ця видатна жінка стала свідком того, як розробка програмного забезпечення, перетворилася з не надто серйозного заняття в престижну професію програміста комп'ютерних програм.

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