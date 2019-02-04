Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу

У понеділок, 4 лютого, соціальна мережа Facebook святкує своє 14-річчя. Своєму створенню компанія та власне соцмережа завдячує Марку Цукербергу, який попри всі негаразди зумів довести своє дітище до неймовірної популярності.

Техно 24 підготував для вас біографію людини, яку по-праву вважають найвпливовішою в інтернеті, – Марка Цукерберга.

Дитинство та юність Марка Цукерберга

Народився Марк Еліот Цукерберг 14 травня 1984 року в місті Вайт-Пленс (штат Нью-Йорк) в єврейській сім'ї лікарів. Мати Марка – Карен працювала психіатром, а батько – Едвард був стоматологом. У сім’ї Цукербергів окрім Марка було ще троє доньок: Ренді, Аріель та Донна.

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Засновника Facebook виховували в релігійній строгості. Проте, коли хлопцеві виповнилось 18 років, він заявив, що є атеїстом і не дотримується традицій іудаїзму.

Зацікавленість в комп'ютерному програмуванні прокинулася у хлопчика в 10 років, коли батько подарував йому перший комп'ютер, на якому продемонстрував синові елементарні і базові елементи мови програмування Atari BASIC.



Марк Цукерберг в дитинстві

Майбутній хакер захопився програмуванням і в старших класах створив перші примітивні комп'ютерні ігри. Ідеї ​​для графічних програм Марку Цукербергу допомагали створювати шкільні друзі, які вміли малювати.

У 1996 році 12-річний Марк Цукерберг створив перший повноцінний програмний продукт під назвою ZuckNet, який давав змогу спілкуватися по локальній мережі членам сім'ї.

Після закінчення початкової школи Цукерберг вирішив розвинути в собі талант програміста та почав навчання в престижній школі-пансіоні Phillips Exeter Academy. Там викладачі робили акцент на вивченні програмування та давньогрецької мови.



Марк Цукерберг із своїми батьками

Для дипломної роботи Цукерберг створив програму розпізнавання музичних смаків користувачів інтернету – Synapse, яку пізніше у юного хакера захотіла викупити компанія Microsoft за 2 мільйона доларів. Керівництво гігантської IT- компанії запропонувало Марку стати її співробітником до закінчення школи, але хлопець відмовився і від винагороди, і від співробітництва, заявивши, що "натхнення не продається".

У 2002 році, несподівано для всіх, Марк Цукерберг вступив до Гарварду на факультет психології. На рішення хлопця вплинула мама. Але одночасно з психологією він удосконалювався в програмуванні, для чого відвідував додаткові курси з інформатики, продовжуючи створювати власні програми.

Ще на другому курсі вузу він створив програму для студентів CourseMatch, завдяки якій учні ділилися досвідом один з одним.

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У Гарварді не було бази даних з фотографіями студентів, яка була звичайним явищем у багатьох інших американських університетах. І Марк Цукерберг запропонував деканам та викладачам університету створити таку базу в інтернеті, але його пропозицію не схвалили. Після цього Марк зламав університетську базу даних і почав активно розміщувати фотографії студентів парами на спеціально створеному ним сайті, де пропонував проголосувати за одну з двох фотографій, яка була привабливішою.

Протягом кількох годин на сайт завітало п'ять сотень відвідувачів. Через скандал, що стався в Гарварді з цього приводу, ресурс вирішили закрити. Багато студентів просили керівництво університету відновити роботу ресурсу і після активного тиску студентів рішення про закриття сайту було скасовано.

Марк став знову успішно розвивати відроджений студентський сайт, який згодом перетворився на глобальну соціальну мережу Facebook.

Історія створення соціальної мережі Facebook

На основі програмного забезпечення Facemash Марк Цукерберг створив комунікаційний шедевр у вигляді соціальної мережі Facebook, який розширив спілкування студентів Гарварда по локальній мережі. В цьому йому допомогли однокурсники Кріс Хьюз, Едуардо Саверін і Дастін Московіц. Хлопці буквально за тиждень "зліпили" новий сайт, який став в десятки разів популярнішим, ніж Facemash.



Марк Цукерберг, Дастін Московіц і Кріс Х'ю

За лічені дні проект Facebook переріс межі гарвардського кампусу, до нього приєдналися університети Ліги Плюща в Бостоні, Нью-Йорку, Массачусетсі та Канаді. Незабаром приєдналися Стенфорд і Колумбійський університет.

Ідеєю соціальної мережі було розміщення користувачами на своїх сторінках фотографій та інформації – від наукових інтересів до гастрономічних уподобань, за рахунок чого в найкоротші терміни в мережі з'явилися групи за інтересами, які розширювалися щодня.

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Незабаром творець Facebook Марк Цукерберг зрозумів, що для розвитку проекту потрібні чималі інвестиції. Тому він, взявши приклад з Білла Гейтса, кинув Гарвард, а всі відкладені батьками гроші на навчання (85 тисяч доларів) вклав у своє дітище.

Влітку 2004 року програміст переїхав в Пало-Альто і зареєстрував свій проект як юридична особа, ставши генеральним директором компанії Facebook.



Марк Цукерберг / Getty Images

Пізніше Марку Цукербергу вдалося залучити до проекту заможних інвесторів, які допомогли йому розвинути соцмережу до глобального рівня. Серед помічників хакера виявилися культова фігура американського інтернету і творець програми для обміну файлами Napster Шон Паркер, співзасновник платіжної системи PayPal Пітер Тіл, який вклав у справу півмільйона доларів, і творець першої ділової соцмережі Linkedin Рід Хоффман.

У 2005 році Марк Цукерберг за 200 тисяч доларів придбав домен Facebook.com. Тоді у соціальній мережі налічувалося понад 5 мільйонів користувачів, число яких росло з кожним днем, що дало змогу Facebook залишатися сьомим за популярністю американським сайтом.



Марк Цукерберг завершив навчання у Гарварді лише в 2017 році

Тим самим Марк зацікавив акул IT-бізнесу, які пропонували йому продати проект. Але пропозиції не мали продовження – Цукерберг навідріз відмовився продавати Facebook, продовжуючи розвивати мережу на рекордній швидкості.

Зірковий час Марка Цукерберга настав у 2007 році, коли Microsoft оцінила його проект в 15 мільярдів доларів, придбавши 1,6% акцій компанії за 240 мільйонів доларів.

У 2008 році програміст відкрив міжнародну штаб-квартиру компанії в Дубліні, а в 2009 році публічно заявив про перший прибуток. З цього моменту соцмережа Facebook відкрила коди платформи для всіх бажаючих створювати для проекту нові додатки, завдяки чому на сайт сьогодні щодня завантажується близько 140 нових аплікацій.

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У 2015 році Facebook став другим за відвідуваністю сайтом в світі, а Марк Цукерберг – наймолодшим доларовим мільярдером з офіційною зарплатою в 1 долар. Програміст завоював титули найвпливовішої людини на планеті і надуспішного бізнесмена до 40 років.

Скандал із Facebook в 2018 році

Компанію Cambridge Analitica звинуватили у тому, що вона втручалася у вибори по всьому світу, крадучи в соцмережах персональні дані потенційних виборців і маніпулюючи їх думкою за допомогою інформаційних технологій. Значна частина даних була отримана Cambridge Analitica від компанії Facebook.



Марк Цукерберг на допиті в Сенаті / Getty Images

Скандал щодо незаконного використання персональних даних компанією Cambridge Analitica виник в 2017 році після несподіваної для багатьох аналітиків перемоги Дональда Трампа у президентських перегонах у США. При цьому журналістами був виявлений зв'язок між Cambridge Analytica, Facebook і членами команди новообраного президента США.

В березні 2018 західні ЗМІ оприлюднили результати ще кількох розслідувань, які висвітлюють природу досліджень Cambridge Analitica та передачу компанії приватних даних користувачів Facebook.

Колишній співробітник Cambridge Analytica Крістофер Вайлі заявив, що Brexit міг би не статися, якби не витік даних користувачів Facebook в 2016 році. За його словами, Cambridge Analytica отримала сотні тисяч фунтів стерлінгів від лобістів виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу.



Марк Цукерберг / Getty Images

Проте на допиті в Сенаті Марк Цукерберг підкреслив, що вважає Facebook безпечним, він наголосив на контролі користувачів над інформацією.

Я вважаю, що Facebook безпечний. Я, моя сім'я і всі люди, яких я люблю і які мені дорогі, постійно ним користуються,

– наголосив засновник соцмережі.

Ці розслідування призвели до падіння акцій Facebook на 4,4%, яка сприяла витоку даних 50 мільйонів американців. Аналітики вважають, що працівники Facebook знали про протизаконну передачу даних. Також був відсторонений від роботи очільник компанії Cambridge Analytica.

Цікаві факти з собистого життя Марка Цукерберга

Марк Цукерберг познайомився з майбутньою дружиною Присциллою Чен ще на другому курсі Гарварда. Стосунки пари пройшли випробування часом, бо тільки в 2010 році Марк запропонував своїй майбутній дружині переїхати до нього в Пало-Альто. Дівчина відповіла згодою і 19 травня 2012 року вони одружилися.



Марк Цукерберг із дружиною Присциллою / Getty Images

Окремо варто згадати оригінальність церемонії одруження. На задньому дворі будинку Марка зібралося десь близько сотні людей. Всі вони думали, що прийшли в гості до Цукерберга з нагоди вручення його дружині диплома лікаря (Прісцилла – педіатр). Однак виявилося, що їх запросили на весілля.

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У 2016 році комп'ютерні хакери групи OurMine оголосили про злом акаунтів мільярдера в соцмережах Twitter та Instagram і розсекретили пароль, який використовував засновник Facebook. Якщо заяви зломщиків – правда, то пароль Марка Цукерберга простий навіть за мірками 2012 року: "dadada". Контроль над акаунтами повернули власнику, а сліди хакерської активності видалили.



Марк Цукерберг із сином Августом та дружиною Присциллою

В травні 2017 року мільярдер отримав диплом і почесний ступінь доктора юриспруденції Гарварда. Через роки Марк Цукерберг повернувся в університет, щоб виголосити промову випускника і отримати диплом. На церемонії були присутні батьки і дружина творця Facebook.

У червні 2017 року Марк Цукерберг заявив про новий рекорд: число акаунтів на Facebook досягло двох мільярдів.

Статки Марка Цукерберга

Статки 34-річного Марка Цукерберга на початок 2019 ріку – 62,5 мільярда доларів. Це дає змогу програмісту розташуватися на 5 сходинці рейтингу найбагатших людей світу. Перед ним у цьому ж рейтингу Джефф Безос (142,3 мільярда доларів), Білл Гейтс (96,4 мільярда доларів), Уоррен Баффет (84,7 мільярда доларів) та Бернар Арно (73,7 мільярда доларів).

Зазначимо, значних збитків Цукербергу завдав скандал із Cambridge Analytica. В результаті постійних розслідувань та викликів до суду, засновник соцмережі Facebook втратив 17 мільярдів доларів.

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