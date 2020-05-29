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Як забезпечити якісну і безпечну віддалену роботу: важливі кроки
28 травня , 21:07 Як забезпечити якісну і безпечну віддалену роботу: важливі кроки
Ірина Полицька
Невдалий старт SpaceX: соцмережі кепкують через скасований запуск корабля Crew Dragon
28 травня , 11:45 Невдалий старт SpaceX: соцмережі кепкують через скасований запуск корабля Crew Dragon
Ірина Полицька
Історичний запуск корабля Crew Dragon: все про проєкт NASA та SpaceX і політ до МКС
25 травня , 15:15 Історичний запуск корабля Crew Dragon: все про проєкт NASA та SpaceX і політ до МКС
Михайло Года