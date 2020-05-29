SpaceX зробила ще один крок до здійснення своєї мети – запускати по три кораблі в день з вантажами й пасажирами для переміщення планетою. Регулятор видав компанії дозвіл на суборбітальні польоти Starship, найпотужнішого космічного транспорту в історії космонавтики. Ліцензія повністю закриває всі потреби SpaceX в рамках випробувальної програми нового транспорту.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало компанії дозвіл на суборбітальні польоти прототипа космічного корабля Starship, над яким працюють інженери в Техасі і який повинен стати наймасштабнішим проєктом SpaceX, пише TechCrunch.

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Чому це важливо

Тепер прототип Starship має право злітати зі стартового майданчика в Бока-Чіка й приземлятися назад. Висота польотів фактично не обмежена, ліцензія покриває всі потреби SpaceX в рамках випробувальної програми Starship.

Як проходять випробування

Компанія вже провела одне льотне випробування раніше, але зі Starhopper, зменшеною й спрощеною копією Starship. З її допомогою були перевірені можливості двигуна Raptor, який планують встановити на Starship.

SpaceX встигла побудувати кілька прототипів космічного корабля заввишки 50 метрів, але жоден з них ще не літав – спершу треба було провести вогневі і кріогенні випробування, однак три прототипи були втрачені під час цих тестів. Останнє статичне випробування на вогнестійкість двигуна було проведено в Бока-Чіка якраз в день отримання дозволу FAA.

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Подальші плани SpaceX

У найближчих планах – зробити невеликий стрибок на висоту не більше 150 метрів. Якщо випробування пройде успішно, то в наступній версії прототипу встановлять більше двигунів Raptor і запустять його вище.

Компанії доводиться поспішати, щоб виграти контракт NASA на участь у програмі "Артеміда" з повернення американців на Місяць, яка запланована на 2024 рік. SpaceX була обрана однієї з трьох компанії претендентів.