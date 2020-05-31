Комерційний космічний корабель компанії SpaceX – Crew Dragon успішно відправили у космос 30 травня. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск пригадав, як глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у 2014 році недоречно пожартував про запуск американців у космос.

Тоді Рогозін запропонував американцям стрибати в космос на батутах. Після успішного запуску Crew Dragon Маск згадав цей "жарт" і заявив, що батут таки працює. Про це засновник компанії SpaceX сказав на пресконференції після запуску, передає 24 канал.

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Після відповіді "Роскосмосу" Маск одразу вибачився і додав, що це "внутрішній жарт".

Недоречний жарт Рогозіна: що цьому передувало

Рогозін висловив свій недоречний жарт після того, як США ввели проти Росії санкції у відповідь на анексію Криму. Росія у відповідь заявила, що може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС, а для потрапляння на станцію Рогозін порадив США скористатися батутом.

Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батуту,

– написав він.

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Чому запуск Crew Dragon є важливим