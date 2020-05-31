Маск після успіху Crew Dragon різко відповів на принизливий жарт голови "Роскосмосу"
Комерційний космічний корабель компанії SpaceX – Crew Dragon успішно відправили у космос 30 травня. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск пригадав, як глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у 2014 році недоречно пожартував про запуск американців у космос.
Тоді Рогозін запропонував американцям стрибати в космос на батутах. Після успішного запуску Crew Dragon Маск згадав цей "жарт" і заявив, що батут таки працює. Про це засновник компанії SpaceX сказав на пресконференції після запуску, передає 24 канал.
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Після відповіді "Роскосмосу" Маск одразу вибачився і додав, що це "внутрішній жарт".
Недоречний жарт Рогозіна: що цьому передувало
Рогозін висловив свій недоречний жарт після того, як США ввели проти Росії санкції у відповідь на анексію Криму. Росія у відповідь заявила, що може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС, а для потрапляння на станцію Рогозін порадив США скористатися батутом.
Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батуту,
– написав він.
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Чому запуск Crew Dragon є важливим
- У США з другої спроби відбувся запуск на орбіту ракети компанії SpaceX – Crew Dragon з двома астронавтами на борту. Корабель має зістикуватися з МКС.
- З моменту закриття програми Space Shuttle у 2011 році США були змушені користуватися сторонніми послугами для своїх космічних місій.
- NASA купувало місця на російських кораблях "Союз", щоб доставляти своїх астронавтів на МКС. США були змушені платили за відправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 мільйонів доларів.
- Політ на кораблі SpaceX обійшовся NASA чи не удвічі дешевше – у 50 мільйонів доларів.