Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті

Останніми роками з’являються все більше інформації про витік даних користувачів, хакерські атаки та різного типу шахрайські схеми в інтернеті. Як захистити себе та свої дані Техно 24 розповів директор SoftServe з інформаційної безпеки Михайло Кропива.

"Нині будь-яка соціальна мережа або наш Google-акаунт є, фактично, паспортом, за яким можна відстежити де користувач був, з ким спілкувався, який пошуковий запит здійснював", – зауважує експерт.

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Надійна автентифікація

За його словами, дуже важливо застосовувати 2-х факторну автентифікацію та складні паролі (букви, цифри, спецсимволи) для входу у соцмережі. Чим більше факторів автентифікації ми маємо, тим нижча ймовірність, що хакер може дістатися до цієї інформації.

"Усі популярні сервіси (Google, Facebook, LinkedIN, etc.) надають безкоштовно функціонал 2-х факторної автентифікації, проте по замовчуванню він вимкнений. Без проблем можна погуглити, як це робити і увімкнути для кожного із сервісів".

Обачність в інтернеті

Якщо вам необхідно встановити якусь програму, вивантажуйте її тільки з офіційного сайту (достовірну адресу можна знайти, наприклад, на Вікіпедії). А при встановленні програм уважно дивіться, які пункти відзначаєте, і на який фунціонал погоджуєтесь. Адже дуже часто разом із основною програмою можуть встановлюватися інші програми рекламного чи навіть зловмисного характеру.

Краще використовувати 2-х факторну автентифікацію

З особливою обережністю варто ставитись і до виринаючих вікон і рекламних банерів – нерідко вони ведуть на ресурси сумнівного спрямування або викликають зловмисний код. Рекомендація – окрім антивірусного захисту використовувати розширення для браузерів для блокування реклами і виринаючих вікон (як AdBlock чи AdGuard).

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Пильними варто бути і під час здійснення фінансових операцій онлайн. Переконайтесь, що зайшли на справжній сайт сервісу і він має шифрування і актуальний сертифікат (https).

Звертайте увагу на адресу сайту, оскільки зловмисники можуть використовувати подібні назви і ідентичний шаблон, аби отримати дані про Ваші платіжні картки та паролі до них,

– радить Михайло Кропива.

Обережно і з підозрою ставтесь до запитів про персональні дані, платіжні реквізити, кодові слова, тощо. Важливо також не реагувати на підозрілі листи і звертати увагу на сайти, де необхідно ввести пароль. Дуже часто для того щоб виманити ваш пароль, зловмисники присилають листи, де ви начебто переходите на відомі сервіси (як Гугл пошта чи Офіс 365) і вводите свої паролі. Під сумнів варто ставити не лише посилання на зовнішні ресурси, але й вміст самих повідомлень.

"Якщо ви не їздили до свого дядька мільйонера в Африку, то змиріться з тим, що у вас немає далекого родича, і який раптово помер і залишив вам купу грошей", – жартує експерт.

Батьківський контроль

І наостанок, у сфері відповідальності батьків віднедавна опинилась не лише фізична, але й кібербезпека дітей. Це стосується і захисту від небезпечного чи не відповідного вікові контенту, так і від зловмисників, які можуть мати різні мотиви та способи взаємодії з юними користувачами інтернету. Дітей потрібно обов’язково навчити правилам безпеки в інтернеті, яких дотримуєтеся самі.

Батьки мають контролювати доступ дітей до інтернету

"Особлива порада для батьків – будьте в курсі, чим духовно харчуються ваші діти у різних групах (Facebook, Viber і ін.) і скільки часу та на яких ресурсах проводять свій день. Нині на ринку є вдосталь програм для батьківського контролю, включаючи безкоштовні сервіси від Google чи Apple, які дають змогу налаштовувати обмеження до різноманітного контенту та встановлювати часові ліміти на програми, котрими користується ваша дитина".

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