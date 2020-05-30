Попри низку переваг мереж 5G для користувачів, у світі знайшлося чимало супротивників нової технології, переконаних, що вона негативно впливає на здоров'я людини. Спеціально для таких скептиків на ринку вже з'явився "захисний засіб" у форм-факторі USB-ключа.

Як заявляють продавці, флешка здатна захистити власника від впливу 5G-хвиль. Оригінальним ґаджетом вже зацікавилися фахівці. Вони розповіли що насправді ховається всередині "квантової флешки".

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Що ж може "унікальна флешка"

Відповідно до опису, "чудодійна" USB-флешка 5GBioShild містить "спеціальний наношар, представлений квантовим голографічним каталізатором для балансування та гармонізації шкідливого впливу незбалансованого електромагнітного випромінювання".

Попри надані Всесвітньою організацією охорони здоров'я результати досліджень, які підтверджують, що 5G не спричиняє негативного впливу на стан людини, представники 5GBioShild переконували покупця в тому, що тільки їх гаджет здатний захистити користувача від небезпечного випромінювання.



Флешка із "захистом" від 5G випромінювання

Середня вартість пристрою під назвою 5GBioShild в закордонних інтернет-магазинах – близько 350 доларів (9 352 гривні). Саме в стільки виробник оцінив "надійний захист від хвильового випромінювання". Перевірити це твердження на практиці взялися фахівці компанії Pen Test Partners.

Що насправді всередині флешки

При розбиранні з'ясувалося, що флешка нічим не відрізняється від будь-якої іншої. "Випромінювач" пристрою представлений звичайним світлодіодом, а той самий наношар – проста наклейка. Об'єм пам'яті накопичувача при цьому становить всього 128 МБ.



Флешка із захистом від 5G, очевидно, виявилася фейком

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За запевненням експертів, діяльність 5GBioShild – лише спосіб заробити на довірливих покупцях, а готовий продукт абсолютно ніяк не впливає на хвильове випромінювання в приміщенні, незалежно від його джерела.