Огляд довгоочікуваної постапокаліптичної гри Metro: Exodus – системні вимоги та ціна

Реліз гри Metro: Exodus запланований лише на п'ятницю, 15 лютого, проте в мережі вже з'явилася перша реакція критиків на довгоочікуваний шутер. Окрім того, компанія NVIDIA випустила свіжий драйвер для гри.

Сюжет Metro: Exodus

Нова частина знаменитого шутера повідає гравцям по-справжньому масштабну історію. За словами продюсера, сценарій Metro: Exodus більше, ніж скрипти перших двох частин– Metro 2033 і Metro: Last Light, включаючи доповнення до них.

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Розробники зробили ігровий процес не зовсім лінійним. Головний герой зможе як налагоджувати контакти з напарниками і союзниками, так і перетворити їх на ворогів грубою фразою. Якщо розмова піде не за планом, то колишні друзі можуть відмовити Артему в допомозі та навіть спробувати вбити його.

Третя частина гри Metro, згідно із заявою самого Дмитра Глуховського, буде починатися сюжетно рівно з того моменту, де автор сам поставив крапку в книжковій трилогії кінцівкою роману "Метро 2035". У підсумку 3 гри, разом з трьома книгами формують єдину цілісну картину світу в п'яти частинах (перша гра і перша книга були ідентичні за сюжетом), про що також заявляють і розробники проекту.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Гра Metro: Exodus, вперше за історію серії виведе гравця за межі Пост'ядерної Москви і її метрополітену. За сюжетом, Артему доведеться проїхати через всю Росію, яка пережила 20 років дикого існування після ударів атомних бомб, попутно зустрічаючи різні відкриті локації з місцевими персонажами, ворогуючими племенами і мутантами, а також побічними квестами. Команда Артема (яким і керує гравець в Metro: Exodus), буде пересуватися по країні на броньованому поїзді.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Мінімальні системні вимоги Metro: Exodus Операційна система Windows 10: RS5 (збірка 1809) або новіша / Windows 8.1 (збірка 9600) / Windows 8 (збірка 9200) / Windows 7: SP1

Процесор Intel Core i5-4440 / еквівалентний від AMD

Intel Core i5-4440 / еквівалентний від AMD Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Оперативна пам'ять для відео 2 ГБ

2 ГБ Версія DirectX11 / 12

Рекомендовані системні вимоги Metro: Exodus Операційна система Windows 10: RS5 (збірка 1809) або новіша / Windows 8.1 (збірка 9600) / Windows 8 (збірнка 9200) / Windows 7: SP1

Windows 10: RS5 (збірка 1809) або новіша / Windows 8.1 (збірка 9600) / Windows 8 (збірнка 9200) / Windows 7: SP1 Процесор Intel Core i7-4770К / еквівалентний від AMD

Intel Core i7-4770К / еквівалентний від AMD Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX Vega 56

NVIDIA GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX Vega 56 Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Оперативна пам'ять для відео 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX12

Окрім того, NVIDIA представила Game Ready драйвер GeForce 418.91 WHQL, головним завданням якого є "забезпечити найкращий ігровий досвід при використанні DLSS і трасування променів в Battlefield V та Metro: Exodus".

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Технологія трасування променів буде доступна в Metro: Exodus з моменту релізу, де вона забезпечить реалістичне глобальне затінення.

Metro: Exodus отримає трасування променів і DLSS в день виходу,

– повідомила NVIDIA.

Відгуки критиків

Середній бал PC-версії шутера на сайті Metacritic становить 84 з 100 можливих. Консольні версії отримали нижчі оцінки.

Журналісти хвалять Metro Exodus за витриманий баланс між перестрілками і вивченням локацій, приголомшливу атмосферу, відмінний аудіодизайн, графіку і якісне опрацювання світу, що сприяє зануренню в гру. Багато хто навіть називає гру новим S.T.A.L.K.E.R.



Скріншот з гри Metro: Exodus

Найчастіше творіння 4A Games лають за досить примітивний штучний інтелект, лінійність оповіді, нудну систему стелса, застарілі анімації і наявність технічних проблем.



Скріншот з гри Metro: Exodus

Якщо окремо розглянути огляди профільних видань з пострадянського простору, то вони, крім усього перерахованого вище, також відзначають, що Metro: Exodus безумовно западе в душу дуже багатьом жителям країн колишнього СРСР.

Дата релізу та ціна Metro: Exodus

Реліз гри Metro: Exodus відбудеться вже 15 лютого 2019 року, проте лише в магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store. 4A Games та Deep Silver повідомили, що протягом цього року гра буде тимчасовим ексклюзивом саме цього магазину. На PlayStation 4, Xbox One та в Steam шутер Metro: Exodus з'явиться лише в 2020 році.

Наразі гру вже можна попередньо придбати в Epic Games Store за 845 гривень.

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