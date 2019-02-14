Огляд довгоочікуваної постапокаліптичної гри Metro: Exodus – системні вимоги та ціна
Реліз гри Metro: Exodus запланований лише на п'ятницю, 15 лютого, проте в мережі вже з'явилася перша реакція критиків на довгоочікуваний шутер. Окрім того, компанія NVIDIA випустила свіжий драйвер для гри.
Сюжет Metro: Exodus
Нова частина знаменитого шутера повідає гравцям по-справжньому масштабну історію. За словами продюсера, сценарій Metro: Exodus більше, ніж скрипти перших двох частин– Metro 2033 і Metro: Last Light, включаючи доповнення до них.
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Розробники зробили ігровий процес не зовсім лінійним. Головний герой зможе як налагоджувати контакти з напарниками і союзниками, так і перетворити їх на ворогів грубою фразою. Якщо розмова піде не за планом, то колишні друзі можуть відмовити Артему в допомозі та навіть спробувати вбити його.
Третя частина гри Metro, згідно із заявою самого Дмитра Глуховського, буде починатися сюжетно рівно з того моменту, де автор сам поставив крапку в книжковій трилогії кінцівкою роману "Метро 2035". У підсумку 3 гри, разом з трьома книгами формують єдину цілісну картину світу в п'яти частинах (перша гра і перша книга були ідентичні за сюжетом), про що також заявляють і розробники проекту.
Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео
Гра Metro: Exodus, вперше за історію серії виведе гравця за межі Пост'ядерної Москви і її метрополітену. За сюжетом, Артему доведеться проїхати через всю Росію, яка пережила 20 років дикого існування після ударів атомних бомб, попутно зустрічаючи різні відкриті локації з місцевими персонажами, ворогуючими племенами і мутантами, а також побічними квестами. Команда Артема (яким і керує гравець в Metro: Exodus), буде пересуватися по країні на броньованому поїзді.
Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео
Мінімальні системні вимоги Metro: Exodus
- Операційна система Windows 10: RS5 (збірка 1809) або новіша / Windows 8.1 (збірка 9600) / Windows 8 (збірка 9200) / Windows 7: SP1
- Процесор Intel Core i5-4440 / еквівалентний від AMD
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Оперативна пам'ять для відео2 ГБ
- Версія DirectX11 / 12
Рекомендовані системні вимоги Metro: Exodus
- Операційна система Windows 10: RS5 (збірка 1809) або новіша / Windows 8.1 (збірка 9600) / Windows 8 (збірнка 9200) / Windows 7: SP1
- Процесор Intel Core i7-4770К / еквівалентний від AMD
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX Vega 56
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Оперативна пам'ять для відео8 ГБ
- Версія DirectX12
Окрім того, NVIDIA представила Game Ready драйвер GeForce 418.91 WHQL, головним завданням якого є "забезпечити найкращий ігровий досвід при використанні DLSS і трасування променів в Battlefield V та Metro: Exodus".
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Технологія трасування променів буде доступна в Metro: Exodus з моменту релізу, де вона забезпечить реалістичне глобальне затінення.
Metro: Exodus отримає трасування променів і DLSS в день виходу,
– повідомила NVIDIA.
Відгуки критиків
Середній бал PC-версії шутера на сайті Metacritic становить 84 з 100 можливих. Консольні версії отримали нижчі оцінки.
Журналісти хвалять Metro Exodus за витриманий баланс між перестрілками і вивченням локацій, приголомшливу атмосферу, відмінний аудіодизайн, графіку і якісне опрацювання світу, що сприяє зануренню в гру. Багато хто навіть називає гру новим S.T.A.L.K.E.R.
Скріншот з гри Metro: Exodus
Найчастіше творіння 4A Games лають за досить примітивний штучний інтелект, лінійність оповіді, нудну систему стелса, застарілі анімації і наявність технічних проблем.
Скріншот з гри Metro: Exodus
Якщо окремо розглянути огляди профільних видань з пострадянського простору, то вони, крім усього перерахованого вище, також відзначають, що Metro: Exodus безумовно западе в душу дуже багатьом жителям країн колишнього СРСР.
Дата релізу та ціна Metro: Exodus
Реліз гри Metro: Exodus відбудеться вже 15 лютого 2019 року, проте лише в магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store. 4A Games та Deep Silver повідомили, що протягом цього року гра буде тимчасовим ексклюзивом саме цього магазину. На PlayStation 4, Xbox One та в Steam шутер Metro: Exodus з'явиться лише в 2020 році.
Наразі гру вже можна попередньо придбати в Epic Games Store за 845 гривень.
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