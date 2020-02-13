Microsoft та Samsung оголосили про співпрацю: над чим працюють компанії

Хмарні сервіси продовжують активно розвиватися, і компанія Microsoft випішила не відставати від конкурентів із своїм проєктом Project xCloud. Нещодавно редмондці залучилися підтримкою Samsung: деталі співпраці не оголошуються, однак вендори вже встигли анонсувати вихід безкоштовної гри Forza Street на пристроях Galaxy.

Що відомо про співпрацю

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Про угоду з Microsoft повідомив директор зі стратегії Samsung Девід Парк. За його словами, компанія попрацює з Xbox, щоб надати аудиторії "досвід хмарного геймінгу преміум-класу", передає CNET.

Ніяких деталей про партнерство Парк не розкрив, але пообіцяв поділитися подробицями в найближчому майбутньому.

Інформацію про спільну роботу над Project xCloud підтвердили представники Microsoft. У коментарі для CNET співробітники компанії відзначили, що партнерство з Samsung допоможе сервісу стати більш доступним для користувачів. Деталі також пообіцяли розкрити протягом 2020 року.

Що відомо про Project xCloud

Технологія Project xCloud заснована на хмарній платформі Microsoft Azure з використанням спеціальних серверів, близьких за апаратними і програмними характеристиками до консолі Xbox One. До слова, датацентри Microsoft Azure розташовані більш ніж в 140 країнах, тому для успішного впровадження сервісу Project xCloud вже є готова база.

На даний момент, мінімальна швидкість інтернет-з'єднання заявлена ​​на рівні 10 Мбіт / с. Крім того, однією з умов первісного техзавдання є забезпечення працездатності технології Project xCloud в існуючих 4G-мережах.

На даний момент Project xCloud працює в "ранньому доступі". Сервіс підтримує бібліотеку з 50 ігор для Xbox One і дозволяє транслювати їх на інші пристрої. Запуск на PC з Windows 10 запланований на 2020 рік.

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