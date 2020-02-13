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Microsoft та Samsung оголосили про співпрацю: над чим працюють компанії

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Microsoft та Samsung оголосили про співпрацю в проєкті Project xCloud / Фото з вільних джерел

Хмарні сервіси продовжують активно розвиватися, і компанія Microsoft випішила не відставати від конкурентів із своїм проєктом Project xCloud. Нещодавно редмондці залучилися підтримкою Samsung: деталі співпраці не оголошуються, однак вендори вже встигли анонсувати вихід безкоштовної гри Forza Street на пристроях Galaxy.

Що відомо про співпрацю

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Про угоду з Microsoft повідомив директор зі стратегії Samsung Девід Парк. За його словами, компанія попрацює з Xbox, щоб надати аудиторії "досвід хмарного геймінгу преміум-класу", передає CNET.

Ніяких деталей про партнерство Парк не розкрив, але пообіцяв поділитися подробицями в найближчому майбутньому.

Інформацію про спільну роботу над Project xCloud підтвердили представники Microsoft. У коментарі для CNET співробітники компанії відзначили, що партнерство з Samsung допоможе сервісу стати більш доступним для користувачів. Деталі також пообіцяли розкрити протягом 2020 року.

via GIPHY

Що відомо про Project xCloud

Технологія Project xCloud заснована на хмарній платформі Microsoft Azure з використанням спеціальних серверів, близьких за апаратними і програмними характеристиками до консолі Xbox One. До слова, датацентри Microsoft Azure розташовані більш ніж в 140 країнах, тому для успішного впровадження сервісу Project xCloud вже є готова база.

На даний момент, мінімальна швидкість інтернет-з'єднання заявлена ​​на рівні 10 Мбіт / с. Крім того, однією з умов первісного техзавдання є забезпечення працездатності технології Project xCloud в існуючих 4G-мережах.

На даний момент Project xCloud працює в "ранньому доступі". Сервіс підтримує бібліотеку з 50 ігор для Xbox One і дозволяє транслювати їх на інші пристрої. Запуск на PC з Windows 10 запланований на 2020 рік.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Samsung Microsoft Інтернет Новини Техно Техно Ігри
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