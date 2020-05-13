Міненерго запропонувало "Енергоатому" майнити криптовалюту на АЕС

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля розробили досить оригінальне рішення. Там пропонують майнити криптовалюту на українських АЕС. Таким чином міністерство хоче боротись із кризою в енергетиці.

Як розповіла виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець, через зниження споживання електроенергії виникла потреба обмежувати атомні генерації в енергосистемі. Саме тому з'явилася ідея впровадження роботи датацентрів.

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Вона розповіла, що ще восени 2019 року до "Енергоатому" звертались інвестори щодо впровадження такого датацентру.

Детальніше про проєкт

Наразі це питання перебуває на опрацюванні. Міненергетики спільно із Міністерством цифрової трансформації працюють над створенням нормативно правової та технічної бази, що допоможе з реалізацією проєкту.

Раніше Буславець надіслала відповідну пропозицію до директорату розвитку ядерної енергетики й атомної промисловості "Енергоатому".

Зокрема, він розмістив й документ, що підтверджує цей факт.

У зв'язку з профіцитом базової генерації доручаю… опрацювати разом з ОП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК Енергоатом" нормативні та технічні питання можливої реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалюти з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями,

– мовиться в дорученні.



Доручення Міненерго / Фото із соцмереж Гео Лероса

Також у документі йдеться, про те, що "Енергоатому" доручають актуалізувати плани закупівель ядерного палива з урахуванням зменшення обсягів виробництва енергоблоками АЕС.

Також пропонується привести до норми дизельні генератори на енергоблоці 6 Запорізької АЕС.

Реакція Міністерства енергетики

Згодом Міністерство енергетики та захисту довкілля України роз'яснило свою позицію в цьому питанні.

"Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют. Це не лише дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але й дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. Тобто відкриває шлях до принципово нової економіки, нових підходів, нової системи ринку", – йдеться в повідомленні Мінекоенерго.

Серед таких рішень у Міністерстві енергетики та захисту довкілля розглядають, зокрема, створення центрів обробки даних (ЦОД) поруч з АЕС.

"В "Енергоатомі" було розроблено пілотний проєкт з приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі. Проєктом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ВРП-750 кВ ЗАЕС для довгострокового постачання електроенергії для забезпечення потреб ЦОД. У перспективі такі дата-центри можуть бути самоокупними і слугувати вирішенню завдань", – переконують у міністерстві.

Зверніть увагу! Станом на 6 травня на атомних електростанціях України працює всього 10 з 15 енергоблоків. Не працюють, зокрема, чотири блоки на Запорізькій атомній електростанції (три з них перевели в плановий ремонт, один – вивели в резерв) і один на Південно-Українській АЕС.