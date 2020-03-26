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Мінцифри запустило реєстрацію на тестування електронних паспортів

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Як зареєструватись на тестування електронного паспорту в Дії / Unsplash

Міністерство цифрової трансформації почало реєстрацію на тестування цифрових паспортів у мобільному додатку Дія. Однак для реєстрації в програмі поки існують певні обмеження.

Початок реєстрації

Важливо Додаток Дія – де завантажити

Знаємо, як сильно ви чекаєте на появу паспортів у Дії. Тож готуйте свої смартфони – реєстрацію на тестування цифрових документів оголошуємо відкритою, – йдеться в повідомленні прес-служби Мінцифри.

 

Для того, щоб долучитися до тестування е-паспортів, потрібно зареєструватися на сайті Дії. Однак, наразі для участі у тестуванні треба мати і біометричний паспорт, і ID-картку, оскільки лише так відомство зможе перевірити коректність відображення даних у додатку.

Радимо не зволікати з реєстрацією. Протестувати цифрові паспорти зможуть 28 000 українців – 20 тисяч користувачів Android та 8 тисяч користувачів iOS,
– додали у Мінцифри.

Дата запуску

Водночас усі, хто має лише один з двох документів, зможуть користуватись ним у Дії вже після офіційного релізу. Щоправда Мінцифри наразі не повідомляє точну дату запуску.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Дія Міністерство цифрової трансформації
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