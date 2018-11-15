Міцний, наче танк: смартфон RED Hydrogen One випробували на міцність

Відомий техноблогер та автор YouTube-каналу JerryRigEverything випробував доволі незвичний смартфон RED Hydrogen One. Головна особливість новинки – оригінальний екран, який дає змогу переглядати 3D-контент без використання спеціальних окулярів.

Про це повідомляє 4PDA.

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Першим "під ніж" потрапив дисплей пристрою. Захищене скло продемонструвало високу стійкість до пошкоджень – подряпати його вдалося лише дуже твердим інструментом. Аналогічним чином себе показало і покриття об'єктивів основної і фронтальної камер – на відміну від пластикового LED-спалаху.

Декоративні панелі у верхній і нижній частині екрана відділилися без особливих зусиль, але на працездатності смартфона це ніяк не позначилося. Так само легко відклеїлась і вставка в нижній частині задньої панелі.

Алюмінієвий корпус виявився найменш стійкий до зовнішніх впливів – здерти фарбу з торців і задньої кришки Нільсону вдалося без особливих зусиль. Однак сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення, продовжив справно працювати, навіть обзавівшись глибокими подряпинами.

Випробування RED Hydrogen One на міцність – дивіться відео

Після традиційного десятисекундного нагріву запальничкою дисплей швидко відновився, але помітна сіра пляма в місці ще деякий час залишалася помітною на світлому фоні.

Спроба зігнути масивний ґаджет провалилася – блогер навіть порівняв міцність RED Hydrogen One з танком, нарікаючи лише на досить високу (близько 35 000 гривень) ціну новинки.

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