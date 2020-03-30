Довгоочікувана Mount & Blade II: Bannerlord з'явилася в ранньому доступі Steam
Через вісім років очікувань, в ранньому доступі Steam з'явилося продовження легендарної Mount & Blade. Сиквел з підзаголовком Bannerlord вже можна придбати, а сторінка гри в магазині Valve наповнена позитивними відгуками.
Всього за кілька годин з моменту виходу гри користувачі встигли залишити понад тисячу відгуків, кількість оглядів від звичайних ґеймерів росте прямо на очах.
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З 1256 рецензій, залишених до гри на момент написання новини, 89% позитивні. Втім, рідко знаходяться ґеймери, які відіграли більше ніж годину перед написанням відгуку. І все ж це добре описує кредит довіри і статус очікувань, який пов'язує фанатів усього світу зі знаменитою серією.
Що доступно в Mount & Blade II: Bannerlord зараз
Наразі ґеймери можуть створювати своїх героїв за допомогою нової системи генерації персонажів, наймати воїнів і збирати загони та досліджувати континент Кальрадію. Крім того можна брати в облогу ворожі міста й замки, командувати власними військами, вести торгівлю, брати участь в політиці та дипломатії – словом, безліч ігрових механік вже реалізовані.
Розробники планують протримати Mount & Blade II: Bannerlord в "ранньому доступі" близько року.
Трейлер Mounth & Blade II: Bannerlord:
Ціна
Купити її можна за 764 гривні. Причому для всіх на гру діє знижка в 10%, а ті, в чиїй бібліотеці є оригінал, отримають новинку ще на 10% дешевше.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
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