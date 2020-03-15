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МОЗ та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус: деталі

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МОЗ та Facebook спільно сповіщатимуть про нові випадки коронавірусу в Україні / колаж 24 каналу

Міністерство охорони здоров’я разом із Facebook запускають сервіс, який інформуватиме українців про ситуацію навколо поширення коронавірусу у державі. Людям приходитимуть актуальні сповіщення із офіційних джерел інформації.

Спільним напрацюванням похизувалися у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

До теми В Україні запрацював сервіс для моніторингу коронавірусу

У рамках протидії поширенню вірусної інфекції Covid-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров'я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень соцмережі,
– мовиться у повідомленні.

Як це буде працювати:

  • У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.
  • Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус.
  • Також Facebook підтримуватиме офіційну сторінку Міністерства охорони здоров'я України у соцмережі.
  • Мова сповіщення буде відповідною до налаштувань профілю користувача.

Що відомо про поширення коронавірусу в Україні? В Україні ситуація поки спокійна, зафіксовані лише 3 випадки зараження коронавірусом, втім, на жаль, є один смертельний випадок.

Втім, влада вже ввела карантин, закрила кордон для іноземців та запровадила ще низку суворих обмежень. Усе це превентивні заходи, до яких вдалася Україна, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі. Так, заборона на в'їзд іноземців починає діяти в ніч на 16 березня. Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення з Україною.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Техно Новини Здоров'я Facebook Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Техно Інтернет Новини політики
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