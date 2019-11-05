На Міжнародну космічну станцію відправили пляшки з вином: яка мета проєкту

На Міжнародну космічну станцію відправили 12 пляшок французького вина. Ініціатором став французький стартап Space Cargo Unlimited.

Як пише видання Quartz, вино доставлено на МКС для того, щоб вивчити вплив космосу на алкоголь.

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Деталі. Середовище на Міжнародній космічній станції відрізняється від земного за двома параметрами.

Люди і об'єкти перебувають там в умовах міркогравітації.

Об’єкти отримують набагато більшу кількість радіації, ніж на Землі, де вони захищені атмосферою.

Це означає, що біологічні процеси, що відбуваються з людьми, а також і з пляшками вина, відрізняють у космосі.

Як кажуть винороби, на якість вина впрівають мікроорганізми, які існують у вині. Тож дослідники хочуть перевірити, чи процес старіння вина на орбіті відрізнятися від земного.

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