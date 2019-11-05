На Міжнародну космічну станцію відправили пляшки з вином: яка мета проєкту

313 Читать новость на русском
На МКС відправили вино
На МКС відправили вино / ua.interfax.com.ua

На Міжнародну космічну станцію відправили 12 пляшок французького вина. Ініціатором став французький стартап Space Cargo Unlimited.

Як пише видання Quartz, вино доставлено на МКС для того, щоб вивчити вплив космосу на алкоголь.

Цікаво: Супутник Samsung впав на ферму у США: відео

Деталі. Середовище на Міжнародній космічній станції відрізняється від земного за двома параметрами.

  • Люди і об'єкти перебувають там в умовах міркогравітації.
  • Об’єкти отримують набагато більшу кількість радіації, ніж на Землі, де вони захищені атмосферою.

Це означає, що біологічні процеси, що відбуваються з людьми, а також і з пляшками вина, відрізняють у космосі.

via GIPHY

Як кажуть винороби, на якість вина впрівають мікроорганізми, які існують у вині. Тож дослідники хочуть перевірити, чи процес старіння вина на орбіті відрізнятися від земного.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як вуса рятують чоловіче життя
сьогодні
3341
Теги: Техно Космос Новини Техно Алкоголь МКС
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
4 листопада 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2701
Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
3 листопада 22:02 Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
Олена Кандяк 714
Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
3 листопада 13:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
2928
Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
2 листопада 18:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
Анастасія Можаровська 875
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
31 жовтня 09:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
5984
Новини
Більше новин
Залиште відгук