NASA представила цікавий спосіб доставки людей на Марс

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NASA представила цікавий спосіб доставки людей на Марс
NASA представила цікавий спосіб доставки людей на Марс / National Geographic

Про можливість заселення Марсу думає не лише Ілон Маск: NASA також планує відправити на Червону планету колоністів. Аерокосмічне агентство представило власний посадковий модуль для "підкорювачів" Марсу.

Особливості атмосфери Марсу. Як повідомляє TheEngineer, розріджена атмосфера Червоної планети не дозволяє спускати з орбіти важкі об'єкти на парашутах, і американські інженери запропонували доставляти людей і вантажі в надувних модулях.

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Хоча атмосфера Марса майже в 100 разів менш щільна, ніж на Землі, під час спуску посадочних модулів на поверхню вони можуть нагріватися до високих температур, здатних зруйнувати навіть міцні матеріали.

Презентація надувної системи LOFTID – дивіться відео

Особливості LOFTID. Тому в США розробляють надувну систему LOFTID, здатну протистояти перегріву. Синтетичне волокно в 15 разів міцніше за сталь. А надувний конус 6 метрів діаметром захистить обладнання та пасажирів від удару об поверхню. Він також здатний витримати температуру близько 1600 градусів.

Детального дослідження ефективності незвичайної технології розробники ще не опублікували.

Успішні приземлення на Марс. Рекордом аерокосмічної галузі на сьогодні залишається успішна посадка на поверхню Червоної планети марсохода Curiosity, який в земних умовах важить всього трохи більше 900 кілограмів.

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Теги: Техно Новини Техно Космос Марс NASA
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