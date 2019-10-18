Історичний вихід: вперше у відкритий космос вийдуть лише жінки – онлайн-трансляція
18 жовтня дві астронавтки NASA – Джесіка Меір та Крістіна Кок вийдуть у відкритий космос. Це дійсно історична подія – вперше за межі Міжнародної космічної станції відправляться жінки без супроводу чоловіків.
Місія. Астронавти вийдуть за межі Міжнародної космічної станції, замінити контролер живлення, який вийшов з ладу. На виконання цього завдання жінкам знадобиться майже 6,5 годин.
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Вперше у відкритий космос вийшли лише жінки – онлайн-трансляція
"Це важливо з історичного погляду, адже раніше жінкам не давали робити те, чим зараз займаємося ми. Це дуже важливо, що ми внесемо і свій вклад у космічну програму. Адже ми такі ж працівники NASA як і чоловіки", – пояснила Кок.
Історичний вихід у відкритий космос
Для астронавток прогулянка за межами МКС не новина. Адже Крістіна Кок вже виконувала два таких виходи. Має досвід у цьому і Джесіка Меір – на її рахунку один такий прохід.
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