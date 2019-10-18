Історичний вихід: вперше у відкритий космос вийдуть лише жінки – онлайн-трансляція

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NASA вихід в відкриттів космос жінок: онлайн трансляція
Джесіка Меір та Крістіна Кок / nasa.gov

18 жовтня дві астронавтки NASA – Джесіка Меір та Крістіна Кок вийдуть у відкритий космос. Це дійсно історична подія – вперше за межі Міжнародної космічної станції відправляться жінки без супроводу чоловіків.

Місія. Астронавти вийдуть за межі Міжнародної космічної станції, замінити контролер живлення, який вийшов з ладу. На виконання цього завдання жінкам знадобиться майже 6,5 годин.

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Вперше у відкритий космос вийшли лише жінки – онлайн-трансляція

"Це важливо з історичного погляду, адже раніше жінкам не давали робити те, чим зараз займаємося ми. Це дуже важливо, що ми внесемо і свій вклад у космічну програму. Адже ми такі ж працівники NASA як і чоловіки", – пояснила Кок.

Історичний вихід

Історичний вихід у відкритий космос

Astronauts Spacewalk Outside the International Space Station

Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk! Starting at approximately 7:50 a.m. EDT on Friday, Oct. 18, NASA Astronauts Christina Koch and Jessica Meir will set their spacesuits to battery power before venturing outside of the International Space Station for a 5.5 hour spacewalk. The duo will work in the vacuum of space to replace a power controller that failed over the weekend. Watch:

Опубліковано NASA - National Aeronautics and Space Administration Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.


Для астронавток прогулянка за межами МКС не новина. Адже Крістіна Кок вже виконувала два таких виходи. Має досвід у цьому і Джесіка Меір – на її рахунку один такий прохід.

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Теги: NASA МКС Новини Техно Техно Космос
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