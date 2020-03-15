Навантаження на сайт ДРУГ збільшилося у 24 рази за добу, – МЗС

Днями у Міністерстві закордонних справ України створили сайт, що має скорочену назву ДРУГ. З його допомогою держава може визначити місцеперебування громадян України та швидко інформувати їх на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном. Наразі сайт працює з перебоями через велике навантаження.

Лише за останню добу навантаження на систему збільшилося у понад 25 разів, повідомило МЗС у телеграм-каналі "Коронавірус: інформація від МЗС".

Зверніть увагу Мобільні оператори України скасували плату за дзвінки у роумінгу на гарячі лінії: деталі

Ми працюємо над оперативним розв'язанням технічних проблем. У разі виникнення проблем з реєстрацією у системі, будь ласка, зачекайте і повторіть спробу трохи пізніше,

– зазначили у повідомленні.

Що відомо про систему ДРУГ?ДРУГ – це абревіатура проєкту Добровільної реєстрації українських громадян. Його створили для того, аби у МЗС знали місцеперебування своїх громадян на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном.



У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв'язок з вами або з особами, яких ви зазначили в анкеті.

Коронавірус у світі: головне

Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 71 тисяч людей.

Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – У більшості країн проводиться скринінг температури у прибулих туристів, а деякі країни взагалі закрили транспортне сполучення та ввели надзвичайний стан.

у прибулих туристів, а деякі країни взагалі закрили транспортне сполучення та ввели надзвичайний стан. Вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом Covid-19. На дослідження підуть декілька місяців і, ймовірно, вакцина й ліки проти коронавірусу будуть доступними.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно