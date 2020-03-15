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Навантаження на сайт ДРУГ збільшилося у 24 рази за добу, – МЗС

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Сайт ДРУГ працює з перебоями / unsplash.com

Днями у Міністерстві закордонних справ України створили сайт, що має скорочену назву ДРУГ. З його допомогою держава може визначити місцеперебування громадян України та швидко інформувати їх на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном. Наразі сайт працює з перебоями через велике навантаження.

Лише за останню добу навантаження на систему збільшилося у понад 25 разів, повідомило МЗС у телеграм-каналі "Коронавірус: інформація від МЗС".

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Ми працюємо над оперативним розв'язанням технічних проблем. У разі виникнення проблем з реєстрацією у системі, будь ласка, зачекайте і повторіть спробу трохи пізніше,
– зазначили у повідомленні.

Що відомо про систему ДРУГ?ДРУГ – це абревіатура проєкту Добровільної реєстрації українських громадян. Його створили для того, аби у МЗС знали місцеперебування своїх громадян на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном. 

У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв'язок з вами або з особами, яких ви зазначили в анкеті.

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Теги: Коронавірус Covid-19 дослідження МЗС України Надзвичайний стан Ліки Техно Інтернет
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