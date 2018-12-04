Найкращі додатки 2018 року за версією Google: українська гра серед лідерів

Корпорація Google вже почала підводити підсумки 2018 року. Пошуковик вже опублікував найкращі додатки в різних категоріях, які доступні у фірмовому цифровому магазині Google Play.

Про це повідомляє 9to5google.

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Кращим додатком року за версією Google стала програма для вивчення іноземних мов "Drops: Вивчайте 31 мову". Одним з ключових відмінностей від численних аналогів є використання зображень та всіляких механік, зав'язаних на сенсорному керуванні.

Мобільною грою року Google назвала PUBG Mobile. Розробники вдало перенесли геймплей "королівської битви" на смартфони, завоювавши багатомільйонну армію фанатів по всьому світу.

До слова, цього року до рейтингу потрапила гра від українських розробників. У категорії Most Casual Games названа гра Orbia: Tap and Relax, яку створили в київській студії JOX Development.

Окрім того, "корпорація добра" відзначила найкращі програми в наступних категоріях.

Найкращі додатки для розваг:

Найкращі знахідки цього року:

Найкращі програми для саморозвитку:

Найкращі програми на кожен день:

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