Найкращі додатки 2018 року за версією Google: українська гра серед лідерів
Корпорація Google вже почала підводити підсумки 2018 року. Пошуковик вже опублікував найкращі додатки в різних категоріях, які доступні у фірмовому цифровому магазині Google Play.
Про це повідомляє 9to5google.
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Кращим додатком року за версією Google стала програма для вивчення іноземних мов "Drops: Вивчайте 31 мову". Одним з ключових відмінностей від численних аналогів є використання зображень та всіляких механік, зав'язаних на сенсорному керуванні.
Мобільною грою року Google назвала PUBG Mobile. Розробники вдало перенесли геймплей "королівської битви" на смартфони, завоювавши багатомільйонну армію фанатів по всьому світу.
До слова, цього року до рейтингу потрапила гра від українських розробників. У категорії Most Casual Games названа гра Orbia: Tap and Relax, яку створили в київській студії JOX Development.
Окрім того, "корпорація добра" відзначила найкращі програми в наступних категоріях.
Найкращі додатки для розваг:
- VIMAGE – cinemagraph animator & live photo editor
- No.Draw – Розмальовки за номерами
- Neverthink: Handpicked videos
- TikTok
- Scout FM – Podcast Radio
Найкращі знахідки цього року:
- SLOWLY
- Unfold – Create Stories
- Just a Line – Draw Anywhere, with AR
- Luci – Dream Journal / Lucid Dream Guide & Recorder
- Learn Spanish with Lirica: Music Language Learning
Найкращі програми для саморозвитку:
- Mimo: Навчіться програмувати
- Drops: Вивчайте 31 мову
- 10% Happier: Meditation for Fidgety Skeptics
- Keep – Тренування вдома & Домашній Тренер
- MasterClass: Learn How To Cook, Sing, Act and More
Найкращі програми на кожен день:
- Tasty
- Sift – Get Automatic Refunds When Prices Drop
- Canva – дизайн графіки, шаблони і текст на фото
- Notion – Notes, Tasks, Wikis
- Otter Voice Notes
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