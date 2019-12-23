Найкращі додатки 2019 року Android та iOS

Зробити ваш смартфон або планшет справді корисним пристроєм допоможуть різноманітні мобільні програми. Розважитись та чудово провести час ви зможете завдяки прекрасним іграм. Але які ж з них краще вибрати? Про це ви дізнаєтесь у цьому розділі, де зібрані кращі мобільні програми 2019 року для iOS та Android.

Найкраще в Google Play

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Перед визначенням найкращих додатків у своєму маркетплейсі Google провела двотижневе голосування, яке проходило з 11 по 25 листопада.

Найкращі ігри 2019 року

Серед усіх новинок за версією Google найкращою грою була визнана багатокористувацька Call of Duty: Mobile – випущена спеціально для смартфонів.

Зараз вона доступна для Google Android та Apple iOS. Згідно з оцінкою агентства Sensor Tower, кількість завантажень гри на 2 жовтня перевищило 20 мільйонів. А на поточний момент, за внутрішніми даними Activision Blizzard, шутер був завантажений понад 100 мільйонів разів. На хвилиночку, це майже в 4 рази більше, ніж PUBG Mobile і Fortnite.

Трейлер гри:

Google Play

App Store

Також однією з найкращих ігор року стала Angry Birds Dream Blast. Хвиля популярності Angry Birds вже давно минула, зараз багато геймерів навіть не пам'ятають, що така гра існувала. Саме тому ставлення до гри не відрізняється від інших таких же в жанрі.

Втім гра зроблена на совість та виглядає дуже симпатично. Вона точно затягне вас не на одну годину, або ж, як мінімум, дозволить скоротити хвилини очікування у черзі чи транспорті.

Трейлер гри:

Google Play

App Store

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Найкращі додатки 2019 року

Таким додатком виявився Video Editor – Glitch Video Effects. Це відеоредактор, який дозволяє обробити відео перед публікацією в соціальних мережах. Додаток дозволяє накласти безліч відеоефектів та фільтрів, аби зробити ролик унікальним.

Огляд додатку:

Google Play

Серед популярних додатків компанія також відзначила програму Ablo, яка дозволяє познайомитися та знайти друга серед користувачів з усього світу. Особливість додатку полягає у тому, що користувачу не обов'язково потрібно знати мову людини з іншої країни. Програма самостійно і в режимі реального часу перекладає повідомлення на мову зрозумілу для співрозмовника.

Як працює додаток:

Google Play

App Store

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Найкраще в App Stor

Компанія Apple також підсумувала рік та назвала кращі ігри та програми, які захопили увагу користувачів та стали кращими у 2019 році. Компанія не стандартно підійшла до формування переліку цих додатків та відокремила їх за платформами: окремо для смартфонів та планшетів.

Найкращі додатки 2019 року

Для iPhone таким став Spectre Camera, який розробила Lux Optics. Програма дозволяє робити фото з довгою витримкою, використовуючи технології штучного інтелекту. Компанія рекомендує застосовувати додаток на iPhone 8 та новіших смартфонах Apple.

Демонстрація роботи додатку:

App Store

Планшети від Apple отримали свій найкращий додаток, яким став Flow by Moleskine. По суті це практичний нотатник, в якому можна робити записи, а також малювати, креслити і застосовувати інші художні інструменти.

Функціонал програми дозволяє зберігати будь-які ідеї та думки, робити швидкі скетчі чи замальовки та художньо доповнювати власні записи.

Демонстрація роботи в додатку:

App Store

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Кращі ігри 2019 року

Грою року для iPhone стала Sky: Children of the Light. Це багатокористувацький квест з казковим дизайном локацій. Гра дозволяє досліджувати рівні разом з друзями й тішить красою пейзажів та відмінним музичним супроводом.

Трейлер гри:

App Store

Google Play

iPad від Apple отримав власну гру, яка в 2019 році здобула титул найкращого додатку в цій категорії. Нею стала Hyper Light Drifter, яка, по суті, є оновленою версією класичної 16-бітної пригодницької гри. Гра здатна подарувати захоплення від дослідження локацій та стрімкий екшн, який не відпускатиме протягом усієї сесії.

Трейлер гри:

App Store

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