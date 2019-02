Найкращі видавці ігор 2018 року – рейтинг Metacritic

Сайт Metacritic опублікував щорічний рейтинг ігрових видавництв. Ресурс визначив найкращі та найгірші ігри компаній, які представили свої тайтли в 2018 році.

Видавництва розділили на дві групи на підставі кількості випущених ігор в минулому календарному році. Перша група складається з компаній з 12 або більшою кількістю релізів, які отримали оцінки. Друга група – видавництва середньої величини, які випустили від п'яти до одинадцяти проектів в 2018 році. Ті ж компанії, що видали лише чотири гри або менше, не враховувалися, йдеться на офіційному сайті Metacritic.

Найбільшим видавництвом в 2018 році стала Capcom. У 2017 році 40-річна японська компанія займала лише п'яте місце. П'ять із шести продуктів Capcom отримали позитивні відгуки. Показник успішності – 83,3%.



Capcom стала найкращим видавцем ігор в 2018 році

Найбільш високо оціненим продуктом Capcom в 2018 році стала рольова гра Monster Hunter: World для Xbox One (90 балів зі 100), яка також зараз є найбільш продаваною грою в історії компанії. Найгіршим проектом – Mega Man X Legacy Collection 2 для Nintendo Switch (60 балів зі 100). Okami HD для Nintendo Switch – улюблена гра користувачів (8,7 балів).

Варто враховувати, що багато проектів Capcom були ремастером і / або компіляціями раніше випущених ігор.

На другому місці розташувалася SEGA. У 2017 році вона закривала трійку лідерів.

Найвище оціненою критиками і користувачами грою компанії стала Sonic Mania Plus для Nintendo Switch (91 бал зі 100 і 8,9 призначений для користувача рейтинг). Кращою новою інтелектуальною власністю – Two Point Hospital (83 бали з 100).



Видавництво SEGA посіло другу сходинку серед найращих видавців

Найгіршим релізом компанії стала Shining Resonance Refrain для PlayStation 4 (67 балів зі 100). Зверніть увагу, що в рейтинг включено гри, видані Atlus.

Electronic Arts закриває трійку кращих видавців 2018 року. У позаминулому році компанія навіть не потрапила до першої групи – в 2018 році видавець випустив набагато більше ігор. Середній показник становить 78,4 бала в рамках EA Sports і 76,8 балів у рамках інших проектів. Поганих релізів зовсім не було. Крім того, Electronic Arts також стала однією з рідкісних великих ігрових компаній, що випустили кілька продуктів за новою інтелектуальної власністю в 2018 році (під лейблом EA Originals).



Electronic Arts посіла третю сходинку серед найкращих видавців 2018

Найвище оцінили гру FIFA 19 для PlayStation 4 (83 бали з 100). Улюбленою грою користувачів і кращою новою інтелектуальною власністю стала A Way Out для Xbox One (79 балів зі 100). Найгіршою – Fe для Xbox One (70 балів зі 100).



Рейтинг найкращих видавців ігор 2018 року

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно