Найкращі видавці ігор 2018 року – рейтинг Metacritic

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Найкращі видавці ігор 2018
Найкращі видавці ігор 2018 / Getty Images

Сайт Metacritic опублікував щорічний рейтинг ігрових видавництв. Ресурс визначив найкращі та найгірші ігри компаній, які представили свої тайтли в 2018 році.

Видавництва розділили на дві групи на підставі кількості випущених ігор в минулому календарному році. Перша група складається з компаній з 12 або більшою кількістю релізів, які отримали оцінки. Друга група – видавництва середньої величини, які випустили від п'яти до одинадцяти проектів в 2018 році. Ті ж компанії, що видали лише чотири гри або менше, не враховувалися, йдеться на офіційному сайті Metacritic.

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Найбільшим видавництвом в 2018 році стала Capcom. У 2017 році 40-річна японська компанія займала лише п'яте місце. П'ять із шести продуктів Capcom отримали позитивні відгуки. Показник успішності – 83,3%.

Capcom стала найкращим видавцем ігор в 2018 році
Capcom стала найкращим видавцем ігор в 2018 році 

Найбільш високо оціненим продуктом Capcom в 2018 році стала рольова гра Monster Hunter: World для Xbox One (90 балів зі 100), яка також зараз є найбільш продаваною грою в історії компанії. Найгіршим проектом – Mega Man X Legacy Collection 2 для Nintendo Switch (60 балів зі 100). Okami HD для Nintendo Switch – улюблена гра користувачів (8,7 балів).

Варто враховувати, що багато проектів Capcom були ремастером і / або компіляціями раніше випущених ігор.

На другому місці розташувалася SEGA. У 2017 році вона закривала трійку лідерів.

Найвище оціненою критиками і користувачами грою компанії стала Sonic Mania Plus для Nintendo Switch (91 бал зі 100 і 8,9 призначений для користувача рейтинг). Кращою новою інтелектуальною власністю – Two Point Hospital (83 бали з 100).

Видавництво SEGA посіло другу сходинку серед найращих видавців
Видавництво SEGA посіло другу сходинку серед найращих видавців

Найгіршим релізом компанії стала Shining Resonance Refrain для PlayStation 4 (67 балів зі 100). Зверніть увагу, що в рейтинг включено гри, видані Atlus.

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Electronic Arts закриває трійку кращих видавців 2018 року. У позаминулому році компанія навіть не потрапила до першої групи – в 2018 році видавець випустив набагато більше ігор. Середній показник становить 78,4 бала в рамках EA Sports і 76,8 балів у рамках інших проектів. Поганих релізів зовсім не було. Крім того, Electronic Arts також стала однією з рідкісних великих ігрових компаній, що випустили кілька продуктів за новою інтелектуальної власністю в 2018 році (під лейблом EA Originals).

Electronic Arts посіла третю сходинку серед найкращих видавців 2018
Electronic Arts посіла третю сходинку серед найкращих видавців 2018

Найвище оцінили гру FIFA 19 для PlayStation 4 (83 бали з 100). Улюбленою грою користувачів і кращою новою інтелектуальною власністю стала A Way Out для Xbox One (79 балів зі 100). Найгіршою – Fe для Xbox One (70 балів зі 100).

Рейтинг найкращих видавців ігор 2018 року
Рейтинг найкращих видавців ігор 2018 року

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Теги: Техно Ігри Electronic Arts
Джерело: Техно
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