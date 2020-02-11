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"Найнебезпечніший у світі" домен виставили на аукціон

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/ turkhackteam

Майк О'Коннор, один з перших інвесторів в області доменних імен, в 90-і володів дуже популярними адресами, багато з яких згодом продав. Але одне, на перший погляд, звичайне доменне ім'я він виставив на продаж лише зараз, встановивши стартову ціну 1,7 мільйона доларів. Продавець стверджує, що з урахуванням особливостей товару його ціна не така вже й велика.

Такі відомі домени як bar.com, cafes.com, pub.com, grill.com, place.com пішли з молотка вже давно. І лише зараз підприємець виставив на аукціон доменне ім'я сorp.com, повідомляє gizmodo.

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Особливість домена сorp.com

Річ у тім, що комп'ютери під управлінням версій Windows з підтримкою технології Active Directory за замовчуванням звертаються до домену corp, перебуваючи в локальній мережі. Якщо ж такий ПК потрапляє в громадську мережу, то різні додатки продовжують звертатися за тією ж адресою, розкриваючи корпоративні дані сторонньому сервера.

Мова йде про проблему, відому як "колізія простору імен", коли доменні імена, призначені для використання виключно у внутрішній мережі компанії, у загальному підсумку перетинаються з доменами, які перебувають у відкритому інтернеті,
– пояснив фахівець з кібербезпеки Брайан Кребс.

За даними експертів, власник такого домену зможе підключитися до "нескінченного потоку конфіденційної інформації", включаючи адреси електронної пошти і паролі великих корпорацій з усього світу. Сам О'Коннор сподівається, що домен буде куплений корпорацією Microsoft, а не кіберзлочинцями або хакерськими групами.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Microsoft
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