Найпопулярніші додатки та мобільні ігри десятиліття

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Найкращі додатки та мобільні ігри десятиліття / unsplash

Аналітична компанія App Annie, яка спеціалізується на вивченні ринку мобільної індустрії, підбила підсумки останнього десятиліття. Спеціалісти опублікували рейтинг найпопулярніших додатків та ігор в світі.

Найпопулярніші додатки десятиліття

До теми: Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24

Лідером глобального рейтингу став клієнт соціальної мережі Facebook. На другій і третій сходинці розмістилися месенджери Messenger і WhatsApp, які також належать коммпанії Facebook.

Четверту позицію посів сервіс Instagram, п'яту – Snapchat. Слідом розташувалися месенджер американської корпорації Microsoft Skype, сервіс публікації коротких відеороликів TikTok китайської компанії ByteDance, браузер UC Browser, розроблений Alibaba Group, а також мобільні клієнти відеохостингу YouTube і сервісу мікроблогів Twitter.


Найпопулярнішим додатком став Facebook

Найпопулярніші ігри

Щодо ігор, то найпопулярнішою грою в останньому десятилітті стала Subway Surfers. Другу позицію посіла Candy Crush Saga, а замикає трійку лідерів Temple Run 2.

До списку найпопулярніших мобільних ігор останнього десятиліття також потрапили My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb Racing. Замикає десятку трійця в лиці Minion Rush, Fruit Ninja та 8 Ball Pool.


Найпопулярніша гра десятиліття – Subway Surfers

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Додатки Ігри
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