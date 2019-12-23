Найпопулярніші меми десятиліття

Видання Huffington Post опублікувало підбірку популярних мемів за останнє десятиліття. Видання підібрало кілька мемів на рік, які були популярні починаючи із 2010 року.

"За останні 10 років ми сумували з Кіану, танцювали під Харлем Шейк, обожнювали малюка Йоду. Ми вступаємо в нове десятиліття і настав час згадати ті меми, завдяки яким останні 10 років були такими дивними", – підкреслили автори дослідження.

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Найпопулярніші меми та їх історія

2010 рік

"Сумний Кіану" – це фото актора Кіану Рівза, зроблене фотографом Роном Асадоріаном з Splash News. Фото актора з сендвічем в руці, який самотньо сидить на лавці, моментально просочилося на 4chan і Reddit, щоб стати об'єктом нестримного "фотошопа".

The 2010 photo of Reeves on a New York bench that sparked the Sad Keanu meme. Photograph: Splash News pic.twitter.com/j02IkkSuzC — Hammad Anwar (@manihammad) May 18, 2019

Сам актор спочатку був не в курсі історії і популярності мема, і пізніше назвав його невинним жартом.

Хотів би я, щоб мене не знімали, поки я їм сендвіч на вулицях Нью-Йорка? Звичайно,

– зауважив Кіану Рівз в інтерв'ю BBC в 2019 році.

2011 рік

Один з мемів цього року – "поблажливий Віллі Вонка": скріншот з фільму 1971 року "Віллі Вонка і шоколадна фабрика". Кондитер Віллі Вонка (якого зіграв актор Джин Уайльдер) запитує у дітей, чи хотіли б вони побачити нові солодощі, над якими працює фабрика.

Кадр з фільму надовго оселився в інтернеті як ілюстрація поблажливого ставлення до вислову або ж як вираз банальної недовіри.



Віллі Вонка

2012 рік

Історія мема "Грампі кет", він же "Сердита кішечка", як і багатьох мемів до нього, почалася з Reddit. Фото кішки на прізвисько Соус Тардар з незадоволеним виразом на морді запостив брат її власниці (насправді, особливу зовнішність кішці забезпечив неправильний прикус). Фото набрало більше 25 000 апвоутів за першу добу.



Грампі кет

У кішки з'явився свій сайт, сторінка в Facebook та Twitter, до 2019 року число її онлайн-шанувальників зросло до 8 мільйонів на Facebook, і до 1,5 мільйона на Twitter.

На жаль, в травні 2019 року кішка померла у віці семи років. Але залишилася вічним символом будь-якого незадоволеного користувача.

2013 рік

Мем "Харлем Шейк" з'явився завдяки YouTube-блогеру Джорджу Міллеру: він одягнувся в рожевий еластичний костюм і станцював під трек Harlem Shake з друзями.

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Оригінальний ролик надихнув численні варіації і пародії, і докотився навіть до рівня корпоративного SMM. На піку популярності, в лютому 2013 року, в YouTube завантажувалося до 4 000 версій Харлем Шейка в день.

Харлем Шейк – дивіться відео

2014 рік

Жабеня Керміт стало найвідомішою лялькою з "Маппет Шоу" і двічі потрапило в список від Huffington Post. Мемом 2014 року стало жабеня, що п'є чай з підписом "Це не моя справа".



Жабеня Керміт

2015 рік

Цього року інтернет підкорило те саме плаття, яке незрозуміло якого кольору: чорно-синє або золотисто-біле. Оригінал фото з'явився, коли мати нареченої з Шотландії купила сукню і вислала фото своїй дочці. Але через "вицвілий" ефект спрацювала оптична ілюзія: комусь плаття здавалося золотисто-білим, комусь – чорно-синім.

BuzzFeed створив про це опитування і поклав початок інтернет-божевіллю (хоча колір сукні вже підтвердили, і він – чорно-синій).

2016 рік

Жабеня Пепе створив художник Метт Ф'юрі для свого коміксу Boy's Club. Його слава стала зростати з 2014 року, з появою тематичного сабреддіта і Facebook-сторінки.

З'явилися і різні варіації Пепе: сумний, злий, самовдоволений. Цьому мему не дуже пощастило: після президентської кампанії 2016 року в США він на якийсь час став асоціюватися з "альт-Райтом" і навіть антисемітизмом.

2017 рік

Мем "Невірний хлопець" почався з фотостік-зображення за авторством фотографа Антоніо Гіллема. Фото було завантажено на Shutterstock ще в 2015 році, і підписано "невірний чоловік гуляє зі своєю дівчиною і дивиться на іншу спокусливу дівчину". На фотостоці можна знайти інші сюжетні фото за участю цих же моделей.

Фото стало популярним з лютого 2017 року, коли його стали використовувати як ілюстрацію будь-якого вибору, перед яким опиняється користувач: від політичної течії до ігрової платформи.



Невірний хлопець

2018 рік

В цьому році особливо популярною стала сценка з серіалу 2009 року "Американський чопер": в ній батько з сином сваряться через те, що останній постійно спізнюється на роботу. З 2018 року послідовність кадрів сварки почала набирати популярність в Twitter.

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Оригінальне відео з серіалу – дивіться ролик

2019 рік

У 2019 вийшов серіал "Мандалорець" за всесвітом Зоряних воєн. Один з його героїв – маленький представник тієї ж раси, що і майстер Йода з класичної трилогії. Він став мемом завдяки своїй чарівній симпатичності.

With all the the high levels of emotion surrounding #TheRiseOfSkywalker, it is important that we take the time to stop and remember the true meaning of Star Wars: Baby Yoda. pic.twitter.com/23CHglR8O7 — Emily Lind (@eflind) December 22, 2019

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