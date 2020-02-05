Назвали найкращий безкоштовний антивірус

Ефективність антивірусів нерідко стає об'єктом суперечок: обговорення переваг та недоліків безкоштовного софту для захисту PC. Покласти край подібним дискусіям вирішала незалежна лабораторія AV-Test, яка провела тестування 18 популярних безкоштовних антивірусів.

Що відомо про найкращий безкоштовний антивірус

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За версією фахівців німецької компанії, антивірус-переможець увійшов в десятку найбільш ефективних антивірусних програм і отримав максимальні оцінки в категоріях "зручність використання" і "надійність захисту", а також 5,5 бала з 6 можливих за критерієм "продуктивність".

Microsoft Windows Defender продемонстрував 100% захист від шкідливих атак, в тому числі від загроз нульового дня, а також відсутність помилкових блокувань і попереджень.



Найкращу безкоштовні антивіруси

Результати тестування антивірусу

Зокрема, додаток успішно розпізнав 20 428 зразків вірусів, зареєстрованих за останні 4 тижні перед проведенням випробування.

В ході тестування використовувалася актуальна версія програми з дозволом на звернення до хмарних сервісів і актуальною версією сигнатур.

Для перевірки ефективності антивірусу проаналізовали роботу всіх його компонентів з використанням реальних загроз. Експерти також відзначили низький рівень помилкових спрацьовувань – після аналізу 1 384 100 зразків антивірус помилився всього в двох випадках.

Де завантажити антивірус

Зауважимо, Windows Defender вже входить до складу операційної системи Microsoft і не вимагає попередньої установки.

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