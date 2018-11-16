Неанонсований смартфон Moto G7 засвітився на фото

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Moto G7
Moto G7 / gsmarena.com

Смартфон Moto G7 ще не презентували, але в мережу просочується все більше інформації. Цього разу трапився витік із зображенням новинки.

Про це пише gsmarena.com.

Крім того, цього тижня Moto G7 побував на сертифікації регулятора FCC. Як свідчить свіже фото, новинка отримала краплеподібний виріз вгорі екрану, в якому розмістилася фронтальна камера.

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Внизу екрану є потовщений виріз з логотипом Motorola. На тильній панелі є сканер відбитків пальців з логотипом компанії.

Основна камера подвійна з подвійним світлодіодним спалахом. На нижньому торці можна помітити порт USB-C, 3.5-мм аудіороз'єм і динамік.

Moto G7

Moto G7 отримає модуль NFC

Пристрій отримає процесор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ флеш-пам'яті. Також пристрій матиме підтримку модуля NFC, для розрахунків смартфоном. Смартфон має працювати на базі Android 9 Pie.

Акумулятор матиме ємність 3000 мАг.

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Теги: Техно Смартфони Motorola
Джерело: Техно
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