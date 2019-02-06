Неймовірний результат: гра Apex Legends за 8 годин привабила мільйон користувачів

У вівторок, 5 лютого, неочікувано для всіх студія Respawn Entertainment випустила гру Apex Legends – "королівську битву" у всесвіті Titanfall. Незважаючи на такий сюрприз гра всього за кілька годин привабила мільйон користувачів.

Головне, що потрібно знати про Apex Legends: в ній немає титанів і вона безкоштовна, відзначає Gamespot.

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Особливості ігрового процесу. Екшен має безпосереднє відношення до попередніх робіт Respawn, а дія розгортається через 30 років після подій Titanfall 2. На відміну від класичних представників жанру, де людина людині вовк, тут битви йдуть між загонами по три бійці кожен.

Кожен воїн має унікальні навички, які знадобляться в командній битві: на даний момент налічується всього вісім класів, шість з них доступні вже на старті, ще двох доведеться купити за внутрішньоігрову валюту.

Трейлер гри Apex Legends – дивіться відео

Внутрішньоігрова валюта. Остання якраз є одним із способів монетизації. Крім неї розробники передбачили систему бойових пропусків, аналогічну тій, що є в Fortnite, та лутбокси. З них, правда, будуть падати тільки косметичні предмети.

Успіхи Apex Legends. Але навіть ненависні багатьом коробки не відлякали геймерів від новинки: глава Respawn повідомив, що за перші 8 годин після запуску проекту число користувачів перевалило за один мільйон. Приєднатися до першопрохідців можна вже зараз: шутер доступний на PC, PS4 і Xbox One.

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