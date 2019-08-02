Нейромережа Tesla Model 3 зіграла в шахи із чемпіоном США: захоплююче відео

Концепція розвитку компанії Tesla полягає не лише у випуску нових автомобілів, але й в оновленні програмного забезпечення своїх моделей. Одне з таких останніх оновлень дало змогу власникам електрокарів зіграти в шахи із бортовим комп’ютером.

Наскільки сильне дітище Ілона Маска в цьому виді спорту, взявся перевірити діючий гросмейстер з шахів, повідомляє Tech Crunch.

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Суть експерименту. Чотириразовий чемпіон Італії та переможець багатьох світових турнірів з шахів Фабіано Каруана зумів обіграти бортовий комп'ютер Tesla Model 3 всього за п'ять хвилин. Примітно, що під час гри Tesla "замислювалася" і прораховувала ходи, вичікуючи по кілька секунд.

У коментарях до твіту шахіста про перемогу його підписники навіть запропонували Маску "попросити у Deep Mind новий движок".

@elonmusk ask @DeepMindAI for a better engine, this game was ridiculous :D

Or did you select the beginner strength, fabi? — Fabian (@Fabian_Mind) 1 августа 2019 г.

Висновки Каруани. Гросмейстер все ж зазначив, що незважаючи на його легку перемогу, комп'ютер автомобіля досить сильний і може виявитися не по зубах початківцю. За його словами, штучний інтелект Tesla Model 3 виявився навіть краще, ніж він припускав.

Фабіано Каруана зіграв в шахи з бортовим комп'ютером Tesla Model 3 – дивіться відео

Подальший розвиток штучного інтелекту. Не виключено, що з подальшими оновленнями штучний інтелект обзаведеться і більш високим рівнем складності.

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