Нейромережа Tesla Model 3 зіграла в шахи із чемпіоном США: захоплююче відео

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Нейромережа Tesla Model 3 зіграла в шахи із чемпіоном США
Нейромережа Tesla Model 3 зіграла в шахи із чемпіоном США / unsplash

Концепція розвитку компанії Tesla полягає не лише у випуску нових автомобілів, але й в оновленні програмного забезпечення своїх моделей. Одне з таких останніх оновлень дало змогу власникам електрокарів зіграти в шахи із бортовим комп’ютером.

Наскільки сильне дітище Ілона Маска в цьому виді спорту, взявся перевірити діючий гросмейстер з шахів, повідомляє Tech Crunch.

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Суть експерименту. Чотириразовий чемпіон Італії та переможець багатьох світових турнірів з шахів Фабіано Каруана зумів обіграти бортовий комп'ютер Tesla Model 3 всього за п'ять хвилин. Примітно, що під час гри Tesla "замислювалася" і прораховувала ходи, вичікуючи по кілька секунд.

У коментарях до твіту шахіста про перемогу його підписники навіть запропонували Маску "попросити у Deep Mind новий движок".

Висновки Каруани. Гросмейстер все ж зазначив, що незважаючи на його легку перемогу, комп'ютер автомобіля досить сильний і може виявитися не по зубах початківцю. За його словами, штучний інтелект Tesla Model 3 виявився навіть краще, ніж він припускав.

Фабіано Каруана зіграв в шахи з бортовим комп'ютером Tesla Model 3 – дивіться відео

 

Подальший розвиток штучного інтелекту. Не виключено, що з подальшими оновленнями штучний інтелект обзаведеться і більш високим рівнем складності.

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Теги: Техно Спорт Новини Техно Штучний інтелект Шахи Авто Tesla
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