Ninebot представила електроскутери із запасом ходу 200 кілометрів: деталі та ціни

Компанія Ninebot, яка тісно співпрацює із Xiaomi, представила нове покоління "дальнобійних" скутерів E-серії. В лінійку увішли одразу 5 моделей, які відрізняються одна від одної запасом ходу та швидкісними характеристиками.

Модифікації скутера

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Крім дальності пробігу на одному заряді, новинки відрізняються один від одного ємністю і потужністю встановленої батареї:

E80C : дальність пробігу до 90 кілометрів при максимальній швидкості до 51 км/год

: дальність пробігу до 90 кілометрів при максимальній швидкості до 51 км/год E90 : дальність пробігу до 100 кілометрів при максимальній швидкості до 55 км/год

: дальність пробігу до 100 кілометрів при максимальній швидкості до 55 км/год E100 : дальність пробігу до 100 – 200 кілометрів при максимальній швидкості до 60 – 65 км/год

: дальність пробігу до 100 – 200 кілометрів при максимальній швидкості до 60 – 65 км/год E125 : дальність пробігу до 120 – 240 кілометрів при максимальній швидкості до 80 – 100 км/год

: дальність пробігу до 120 – 240 кілометрів при максимальній швидкості до 80 – 100 км/год E200: дальність пробігу до 200 кілометрів при максимальній швидкості до 100 км/год

Особливості

Дальність пробігу скутерів залежить від динаміки їзди і ваги власника. Акумулятори, які використали в моделях, – свинцево-кислотні із захистом від попадання води IPX7 і оптимізованою системою зарядки / розрядки.



Скутери Ninebot отримали 5 різних модифікацій

Щоб уникнути передчасного виходу з ладу, розумна електроніка автоматично підкаже, коли необхідно зарядити акумулятор в разі тривалого простою транспортного засобу.

"Розумні" функції

Крім вражаючих швидкісних характеристик, нова серія скутерів Ninebot оснащена низкою додаткових функцій. Наприклад, скутери здатні розпізнавати такі сценарії руху, як поїздка, зупинка або буксирування. При ручному штовханні транспорту під гірку він автоматично допомагає власникові приводом електромотора.

При посадці за кермо транспорт автоматично прибирає підніжку. Зворотна дія відбувається після парковки транспортного засобу.

Безпека

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У моделях передбачено відстеження місця розташування по GPS, можливість віддаленого блокування або включення сирени. Скутери Ninebot також укомплектовані протиугінною системою. Ще одна особливість новинок – наявність "бортового самописця", який фіксує всю інформацію під час поїздки.

Ціни

Вартість базової моделі E80C становить 685 доларів (орієнтовно 16 100 гривень за курсом станом на 18 грудня)

становить (орієнтовно 16 100 гривень за курсом станом на 18 грудня) Модель E90 виробник оцінив в 857 доларів (близько 20 100 гривень)

виробник оцінив в (близько 20 100 гривень) Версія E100 обійдеться в 985 доларів (орієнтовно 23 100 гривень)

обійдеться в (орієнтовно 23 100 гривень) Старша модель E125 коштуватиме 1 428 доларів (близько 33 500 гривень)

коштуватиме (близько 33 500 гривень) І найбільш нашпигована модифікація E200 обійдеться користувачам в 2 429 доларів (орієнтовно 57 100 гривень)



Скутери Ninebot надійдуть у продаж в січні 2020 року

На всі транспортні засоби поширюється трирічна гарантія на акумулятори і шестирічна гарантія на двигуни. На раму скутерів виробник дає довічну гарантію. У продаж новинки надійдуть на початку 2020 року.

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