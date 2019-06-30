Nissan представила робота-качку: для чого він призначений

Інженери компанії Nissan створили робота-качку для обробки рисових полів у Японії. Розробники вважають, що такий "помічник" може стати альтернативою застосування шкідливих пестицидів.

Як повідомляє видання The Verge, в Азії качок використовували на затоплений рисових полях вже давно: вони дзьобами виривали бур’ян, їли комах, а їхній гній ставав додатковим добривом для рослин.

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Що відомо про робота качку? В останні десятиліття ця практика занепала, однак Nissan вирішив її відродити у власний спосіб. Нового робота назвали Aigamo – на честь спеціальної породи качок, яку використовували для фермерських робіт.

Як працює робот-качка від Nissan – дивіться відео

За формою механізм нагадує невеликий пилосос. Має вагу 1,5 кілограма. Знизу в робота розміщені дві гумові щітки, що виконують функцію качиних ніг. Вони виривають бур’яни та відлякують комах.

Тестування. Наразі прототип робота-качки проходить тестування в префектурі Ямагата в північно-східній Японії.

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