Нова корисна функція YouTube стала доступна всім користувачам

Популярний відеохостинг YouTube минулого місяця анонсував корисну функцію поділу довгих роликів на окремі розділи. Тепер нововведення, яке значно спрощує навігацію об'ємними відеоматеріалами, стало загальнодоступним, а в мережі з'явився його детальний опис для глядачів та авторів контенту.

Анонс корисної функції відбувся в офіційному твітері YouTube. Представники сервісу відзначили, що розширили його можливості з урахуванням побажань аудиторії. Розробники також опублікували короткий ролик з демонстрацією оновленої системи навігації по відео.

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Що змінилося

Тепер глядачі можуть використовувати розміщені на часовій шкалі плеєра "закладки" з описом контенту. Працює це на кшталт змісту в книзі. Розподіл ролика на розділи не обов'язковий для авторів: якщо вони не розіб'ють своє відео на глави, перемотування буде здійснюватися вперед й назад з кроком в 10 секунд. Якщо ж творець відео включить закладки, їх повинно бути не менше трьох з тривалістю кожної більше ніж 10 секунд.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW — YouTube (@YouTube) May 28, 2020

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Нова функція вже доступна користувачам додатка YouTube на платформах Android та iOS, а також в десктопній версії сервісу.

Нова функція мобільного YouTube

До слова, нещодавно у мобільному додатку YouTube з'явився повноцінний пошук Google. При введені запиту в графі пошуку користувачам виводяться не лише відеозаписи, але й пошукова видача Google, яка може вести на сайт продукту чи інший ресурс.