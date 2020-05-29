24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Нова корисна функція YouTube стала доступна всім користувачам

- Читать новость на русском
Нова функція YouTube: деталі
Нові можливості YouTube / onenewspage

Популярний відеохостинг YouTube минулого місяця анонсував корисну функцію поділу довгих роликів на окремі розділи. Тепер нововведення, яке значно спрощує навігацію об'ємними відеоматеріалами, стало загальнодоступним, а в мережі з'явився його детальний опис для глядачів та авторів контенту.

Анонс корисної функції відбувся в офіційному твітері YouTube. Представники сервісу відзначили, що розширили його можливості з урахуванням побажань аудиторії. Розробники також опублікували короткий ролик з демонстрацією оновленої системи навігації по відео.

Не пропустіть YouTube переглянув класичні стандарти якості відео

Що змінилося

Тепер глядачі можуть використовувати розміщені на часовій шкалі плеєра "закладки" з описом контенту. Працює це на кшталт змісту в книзі. Розподіл ролика на розділи не обов'язковий для авторів: якщо вони не розіб'ють своє відео на глави, перемотування буде здійснюватися вперед й назад з кроком в 10 секунд. Якщо ж творець відео включить закладки, їх повинно бути не менше трьох з тривалістю кожної більше ніж 10 секунд.

Цікаво YouTube впіймали на видаленні коментарів з критикою уряду Китаю: реакція платформи

Нова функція вже доступна користувачам додатка YouTube на платформах Android та iOS, а також в десктопній версії сервісу.

Нова функція мобільного YouTube

До слова, нещодавно у мобільному додатку YouTube з'явився повноцінний пошук Google. При введені запиту в графі пошуку користувачам виводяться не лише відеозаписи, але й пошукова видача Google, яка може вести на сайт продукту чи інший ресурс.

Автор: Михайло Года
Теги: YouTube Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як забезпечити якісну і безпечну віддалену роботу: важливі кроки
28 травня , 21:07 Як забезпечити якісну і безпечну віддалену роботу: важливі кроки
Ірина Полицька
Невдалий старт SpaceX: соцмережі кепкують через скасований запуск корабля Crew Dragon
28 травня , 11:45 Невдалий старт SpaceX: соцмережі кепкують через скасований запуск корабля Crew Dragon
Ірина Полицька
Історичний запуск корабля Crew Dragon: все про проєкт NASA та SpaceX і політ до МКС
25 травня , 15:15 Історичний запуск корабля Crew Dragon: все про проєкт NASA та SpaceX і політ до МКС
Михайло Года