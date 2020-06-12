Крім релізу першої публічної бети Android 11 компанія Google анонсувала низку важливих нововведень, покликаних помітно спростити життя розробників. Наприклад, функція Play Asset Delivery дозволяє прискорити завантаження мобільних ігор з Google Play. Ще одним значущим анонсом став проєкт Android Performance Tuner, завдяки якому можна досягти кращої продуктивності ігор на Android-пристроях.

Android Performance Tuner повинен суттєво полегшити життя розробникам завдяки покращенню оптимізації ігор, повідомляє androidpolice.

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Для чого потрібен Android Performance Tuner

Android є досить складною платформою для розробників через необхідність оптимізувати програми під величезну кількість пристроїв з різними характеристиками. Особливо це стосується ігор, творцям яких доводиться прикладати величезну кількість зусиль, щоб ті нормально працювали на якомога ширшому асортименті ґаджетів. Нова бібліотека Android Performance Tuner, що є частиною Android Game SDK, повинна вирішити цю проблему.

Android Performance Tuner дозволяє вимірювати і оптимізувати частоту кадрів і якість графіки на більш ніж 99% всіх активних Android-пристроях під управлінням Android 4.1 (API 16) і вище. Як результат, розробники можуть легко збирати інформацію про те, наскільки добре функціонує гра на кожному рівні якості графіки.



Android Performance Tuner покращить оптимізацію ігор

Нова утиліта істотно спрощує життя розробників, дозволяючи не тільки зрозуміти, як гра запускається на різному залізі, але й виявити найбільш ресурсомісткі фрагменти. Крім того, за допомогою Android Performance Tuner можна визначити, які зміни внести в графіку гри, щоб це не впливало на продуктивність і частоту кадрів.

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В теорії Android Performance Tuner дозволить поліпшити загальну ситуацію з оптимізацією ігор на Android. Особливо корисним інструмент стане для інді-авторів, які не мають можливості протестувати свої тайтли на великій кількості ґаджетів.