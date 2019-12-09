Нова функція Google Chrome дозволить ділитися посиланнями за допомогою QR-кодів з динозавриками

У браузері Chrome незабаром з'явиться дуже цікава функція, пов'язана з QR-кодами. У свіжій збірці Chrome Canary вже зараз в списку експериментальних функцій можна виявити нову – Enable sharing page via QR Code (ввімкнути поширення сторінки через QR-код).

Поширення сторінок

До теми: Google Chrome отримав нову корисну функцію: деталі

Під час активації цієї функції в контекстному меню з'являється пункт Generate QR code for this Page, який відповідає за створення QR коду для конкретної сторінки. Цей код дозволяє поділитися адресою тієї чи іншої вкладки, повідомляє Androidpolice.



Нова функція з'явилася у тестовій збірці браузера Chrome Canary

Коли це може знадобитися

Це буде корисно у разі, коли потрібно поділитися посиланням з людиною, яка перебуває поруч, але якої немає у вашому списку контактів. Також QR-код зручніший ніж звичайні посилання в деяких сценаріях при використанні на сайтах.

Коли запрацює

Зараз функція не працює, але вже можна оцінити одну цікаву деталь: в центрі QR-коду розташовується піктограма динозавра з відомої гри у Chrome.



Браузер генерує QR-код з динозавриком з популярної гри Google

Можна розраховувати, що нова функція з'явиться у публічній версії браузера вже у найближчих оновленнях.

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