Нова версія прошивки EMUI 9.1 від Huawei вже доступна українцям: графік оновлень

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Коли смартфони Huawei отримають оновлення EMUI 9.1
Коли смартфони Huawei отримають оновлення EMUI 9.1

Оновлена версія прошивки EMUI 9.1 від Huawei вже в Україні. Користувачі смартфонів P30 і P30 lite зможуть оновити свої девайси вже цього тижня.

Як повідомили у прес-службі Huawei в Україні, нова версія оболонки гарантує підвищений захист даних споживачів.

Що нового

EMUI 9.1 дає змогу виявити і знешкодити спроби крадіжки інформації, несанкціонованого доступу до смартфона, передачі шкідливих файлів тощо.

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Так, функція File Safe може захистити обрані документи, фото або відео. Весь обраний контент зашифрований і захищений паролем.

Ще одна функція App Lock допоможе убезпечити додатки від доступу сторонніх осіб. Password vault – це менеджер логінів і паролів для додатків та акаунтів користувача. Всі паролі зібрані і зберігаються в спеціальній захищеній зоні на телефоні, при цьому вони додатково зашифровані. Крім зберігання, Password vault автоматично вводить паролі, коли користувач хоче відкрити програму або увійти в обліковий запис.

Оновлення зацікавить і фанатів ігор, адже вони отримають нову версію технології графічного прискорення GPU Turbo 3.0. Вона гарантує кращий сенсорний відгук, оптимізоване споживання ресурсів і заряду, підтримку 26 ігор, прискорену обробку графіки тощо.

Крім того, із EMUI 9.1 інтерфейс стане більш інтуїтивним: помітно спростилися налаштування, на 20% зменшилася кількість елементів конфігурації.

З'явилося більше корисного простору екрана FullView, яким легко керувати однією рукою і за допомогою жестів.

Оновлення прошивки забезпечить новий режим Moon mode для якісної зйомки місячних пейзажів. Так, Master AI автоматично активує "Місячний режим" і відповідним чином коригує налаштування.

Коли відбудеться оновлення до EMUI 9.1. Оновлення відбуватиметься поетапно. При цьому оновлення EMUI у всіх смартфонах кожної моделі займе кілька тижнів.

P10

липень-серпень

P10 Plus

липень-серпень

P20 lite

червень

P smart+

липень

P smart

серпень

P20

липень

P20 Pro

липень

Mate 10 Pro

липень-серпень

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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