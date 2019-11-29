Смартфони працюватимуть вдвічі довше завдяки новій технології

Дослідники Інституту передових матеріалів з Австралії перетворили звичайні промислові полімери в твердотільні електроліти для літієвих батарей. Розробка відкриває шлях до створення більш ємних і безпечних акумуляторів.

Вчені повідомили про прорив у створенні "першого чистого і функціонального зразка без рідинного і ефективного транспортування іонів літію", повідомляє New Atlas.

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Замість летючих рідин, які зазвичай застосовують в сучасних батареях і які можуть стати причиною самозагоряння акумулятора при деформації, вони використовували твердий полімер, який слабо взаємодіє з іонами літію.

Що це дасть

Керівник дослідницької групи Чень Фанфан вважає, що в разі запуску твердого полімерного електроліту в масове виробництво, в майбутньому пристрої з батареями можна буде безпечно здавати в багаж літака, а пасажири електромобілів не піддаватимуться ризику виникнення пожежі.

Крім безпеки, новий твердотільний полімерний електроліт дозволить, нарешті, випускати батареї з анодом з літію.

Це буде проривом в світі акумуляторів: на думку авторів доповіді "Тенденції в хімії", літієвий анод критично важливий для підвищення місткості літієвих батарей. Зараз саме його відсутність стримує поширення електричних автомобілів, літаків і портативної електроніки.

Такий анод міг би вдвічі збільшити місткість літієвих батарей, показники яких зараз дорівнюють приблизно 250 Вт-год/кг (акумулятор Tesla Model 3, один з кращих в індустрії). 500 Вт-год/кг – це можливість істотно збільшити дальність пробігу або знизити масу і ціну батареї, при цьому додавши динаміки.

Ще одна перевага

Вчені використовували лише наявні полімери, а значить, виробництво таких батарей не потребуватиме серйозного переоснащення фабрик.

Зараз Чень та його колеги тестують свій винахід в батарейках для годинників і готуються почати випробування акумуляторів для мобільних телефонів. Після завершення австралійські дослідники почнуть пошук комерційних партнерів для виходу на ринок.

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