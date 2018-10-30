Під час презентації Apple 30 жовтня компанія також анонсувала нове покоління комп’ютера Mac mini. Пристрій теж вже давно не отримував оновлення, тож ця презентація теж була очікувана.

Характеристики Mac mini

Як запевняють розробники, пристрій отримав дійсно велике оновлення. Оновлений Mac mini працюватиме на 4-ядерному процесорі Intel Core i3 восьмого покоління з максимальною тактовою частотою 3,6 Гц. Базова версія отримає 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ SSD-накопичувача.

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Завдяки цьому новинка працює у 5 разів швидше, ніж попередня версія.

Mac mini отримав оновлену систему охолодження

При цьому комплектуючі можна замінити – до 64 ГБ оперативки, 6-ядерний процесор Intel Core i7 та вбудованого сховища – 2 терабайти.

Також новинка отримала оновлену систему охолодження.

У створенні цього ПК Apple також подумала про екологію, пристрій на 60% виготовлений із переробленого пластику та 100% переробленого алюмінію.

Mac mini надійде у продаж у США 7 листопада

Ціна Mac mini

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Базова версія комп’ютера коштує 799 доларів – це 22 400 гривень. Новинку можна придбати лише в одному кольорі – космічному сірому. Передзамовлення на пристрій можна зробити вже сьогодні. Офіційно він надійде у продаж у США 7 листопада.

Презентація Mac mini – дивіться відео

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