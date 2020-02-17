NVIDIA показала нові відеокарти GeForce RTX: фото

Задовго до презентації нових відеокарт компанія NVIDIA опублікувала зображення неанонсованого відеоадаптера сімейства GeForce RTX. Хоча компанія лише натякнула на випуск девайса, інсайдери вже поділилися списком характеристик новинки.

Інформацію про майбутню новинку рпозкрили в ході короткого діалогу, що відбувся між NVIDIA і розробниками Cyberpunk 2077 в Twitter.

На питання, чи не має намір виробник відеокарт випустити графічний адаптер, присвячений майбутній грі, компанія відповіла розмитою картинкою із зображенням неназваною моделі GPU. Хоча зовні кожух і система охолодження нової GeForce відповідають еталонній RTX 2080 Ti, забарвлення її корпусу нагадує стилістику оформлення майбутнього ігрового релізу.

З чуток, зміною колірної схеми вендор може не обмежитися, і представить GeForce RTX 2080 Ti Super, якій приписують 4608 ядер CUDA, 288 текстурних блоків, 12 ГБ відеопам'яті GDDR6 з 384-бітною шиною і пропускною спроможністю 16 Гбіт / с, а також 576 тензорних і 72 RT-ядра для трасування променів.

За даними інших джерел, може йтися про швидкий анонс архітектури Ampere, який очікується вже в березні на виставці GTC 2020.

Представники NVIDIA детальної інформації про назву і характеристиках нової відеокарти не повідомили.