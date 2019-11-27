Обличчям проєкту "Держава в смартфоні" стала польська модель Олександра Ободянська

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Олександра Ободянська / Фото з соцмереж

Обличчям демоверсії електронних водійських прав стала українка із польського модельного агентства Олександра Ободянська. Зауважимо, модель обрали із більш ніж 3 тисяч анкет, які надіслали користувачі.

Міністерство цифрової трансформації проводило конкурс "Держава в смартфоні", саме завдяки йому обрали нове обличчя електронних водійських прав.

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Обрали майбутнє обличчя електронної держави, ним стане – Саша Ободянська. Переможця серед лідерів вибирали всією командою і партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її і чекаємо презентацію програми,
– повідомила прес-служба відомства на своїй сторінці у Facebook.

Умови конкурсу

Уточнюється, що фахівці спиралися на декілька факторів: реальність фотографії, а також думка про неї серед користувачів. Власнику знімка має бути понад 18 років. Обличчя Ободянської з'явиться незабаром на посвідченні водія.

Що відомо про Олександру Ободянську? Дівчина родом з України, однак у 2018 році вона отримала ґрант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University та вирушила на навчання до Польщі. Наразі, як свідчить інформація на її сторінці у Facebook, вона працює у польському модельному агенстві в AS Management.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Міністерство цифрової трансформації Техно Інтернет Новини Техно
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