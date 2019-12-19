Ось як виглядатимуть флагмани Huawei P40 и P40 Pro

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Huawei P40 / 91mobiles

Одразу після дати анонсу смартфона Huawei P40 стало відомо і те, як саме буде виглядати майбутній флагман китайського вендора. Деталізовані рендери базової і Pro-версій гаджета опублікував відомий інсайдер OnLeaks, прогнози якого щодо дизайну нових пристроїв неодноразово підтверджувалися раніше.

Особливості новинок

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Судячи з опублікованих зображень, обидві новинки будуть оснащені прямокутними модулями основних камер. Базова модель під назвою Huawei P40 отримає чотири сенсори, а кількість камер у Pro-версії поки невідомо (за чутками, їх буде п'ять), повідомляє 91mobiles.

На відміну від P40, що має плоский 6,2-дюймовий дисплей, екран моделі P40 Pro діагоналлю 6,7 дюйма буде загнутий з чотирьох сторін. Інсайдер стверджує, що металева рамка апаратів також зазнала змін у порівнянні з флагманами P-серії попереднього покоління.

Обидва смартфони отримають порти USB Type-C, лотки для SIM-карт і решітки динаміків на нижній стороні. Кнопки регулювання гучності і увімкнення живлення розташовані праворуч, а от щодо 3,5-мм аудіороз'єму, то їх жодна з новинок не отримає. Сканери відбитків пальців гаджетів розмістяться під поверхнею дисплея, а ось спосіб розміщення фронталки (виріз або отвір в екрані) не уточнюється.

Зображення Huawei P40 та P40 Pro

Технічні характеристики

Згідно з попередніми витокам, Huawei P40 Pro отримає процесор Kirin 990 з 5G-модемом, 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також акумулятор місткістю 5500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 50 Вт. Головним сенсором камери стане 64-мегапіксельний Sony IMX686 з оптичною стабілізацією зображення. Додатково буде встановлено 20-мегапіксельна надширококутна камера та перископна камера на 12 Мп, модуль для макрозйомки і ToF-сенсор.

Дата виходу

Анонс Huawei P40 і Huawei P40 Pro очікується 18 березня.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Huawei Смартфони
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