Оскароносний режисер Тайка Вайтіті розкритикував клавіатури Apple MacBook

Режисер Тайка Вайтіті, що цього року отримав "Оскар" за найкращий адаптований сценарій у фільмі "Кролик Джоджо", несподівано розкритикував клавіатури ноутбуків Apple.

Під час розмови з журналістами, у Тайка Вайтіті запитали, що, на його думку, автори повинні вимагати в майбутньому при дискусіях з продюсерами, він розкритикував неоднозначні клавіатури ноутбуків Apple.

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"Apple потрібно полагодити ці клавіатури. На них неможливо набирати текст, вони стали гіршими. Це змушує мене хотіти повернутись на ПК, адже така клавіатура набагато краще реагує на ваші пальці…Ці клавіатури Apple жахливі", – обурився Вайтіті.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm — Variety (@Variety) February 10, 2020

Він додав, що має проблеми з плечем, відомий як OOS (синдром професійного перевантаження - виникає в осіб, що працюють за ноутбуками).

WGA (Гільдія сценаристів) повинна втрутитися і дійсно щось зробити, – додав режисер.

Що мав на увазі

Щоправда, він не уточнив, якою моделлю ноутбука Apple. Як відомо, у новому 16-дюймовому MacBook Pro механізм клавіатури "метелик" з невеликим ходом клавіш замінити на комфортнішу конструкцію "ножиці".

Тоді Apple повідомили, що нова конструкція клавіатури є зручнішою при наборі текстів. При цьому "метелик" використовували в ноутбуках Apple вже майже п'ять років, можливо саме на такій моделі пише тексти Вайтіті.

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