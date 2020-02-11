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Оскароносний режисер Тайка Вайтіті розкритикував клавіатури Apple MacBook

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Режисер Тайка Вайтіті / geek.informator.ua

Режисер Тайка Вайтіті, що цього року отримав "Оскар" за найкращий адаптований сценарій у фільмі "Кролик Джоджо", несподівано розкритикував клавіатури ноутбуків Apple.

Під час розмови з журналістами, у Тайка Вайтіті запитали, що, на його думку, автори повинні вимагати в майбутньому при дискусіях з продюсерами, він розкритикував неоднозначні клавіатури ноутбуків Apple.

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"Apple потрібно полагодити ці клавіатури. На них неможливо набирати текст, вони стали гіршими. Це змушує мене хотіти повернутись на ПК, адже така клавіатура набагато краще реагує на ваші пальці…Ці клавіатури Apple жахливі", – обурився Вайтіті.

Він додав, що має проблеми з плечем, відомий як OOS (синдром професійного перевантаження - виникає в осіб, що працюють за ноутбуками).

WGA (Гільдія сценаристів) повинна втрутитися і дійсно щось зробити, – додав режисер.

Що мав на увазі

Щоправда, він не уточнив, якою моделлю ноутбука Apple. Як відомо, у новому 16-дюймовому MacBook Pro механізм клавіатури "метелик" з невеликим ходом клавіш замінити на комфортнішу конструкцію "ножиці".

MacBook Pro 16

Тоді Apple повідомили, що нова конструкція клавіатури є зручнішою при наборі текстів. При цьому "метелик" використовували в ноутбуках Apple вже майже п'ять років, можливо саме на такій моделі пише тексти Вайтіті.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Фотоновини Новини Техно Оскар 2020 Apple MacBook Техно Ґаджети
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