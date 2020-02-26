Як зручно перенести дані між iPhone і Android: детальна інструкція

Нещодавно ринок Android-смартфонів поповнився цікавими флагманами від різних компаній. Відтак чимало людей потребуватимуть зручного способу перенести свої дані зі старих iPhone на новий ґаджет під управлінням операційки від Google. Ми в Техно 24 вирішили поділитися найзручнішим способом "переїзду" на Android смартфон.

Вам може знадобитися ця інструкція, якщо ви надумали змінити смартфон або ж у вас їх два: скажімо, один робочий, а інший особистий, але дані потрібно перенести.

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У випадку з перенесенням особистої інформації з iPhone на iPhone, як і з Android на Android проблем немає. Передбачені виробником рішення дозволяють доволі швидко відновити всі свої дані на новому смартфоні без проблем. Однак, якщо операційні системи ґаджетів різні, вам не обійтися без сторонньої допомоги.

Як перенести дані з iPhone на Androide

Процедуру перенесення даних значно спростить програма MobileTrans. Це рішення не лише є повноцінною заміною iTunes, але й володіє багатьма корисними функціями:

робить резервну копію і трансфер повідомлень в WhatsApp,

дозволяє перенести повідомлення з iPhone на Android і навпаки.

Крім того MobileTrans може похвалитися зручним та інтуїтивним дизайном, який полегшить всю процедуру перенесення даних.

Крок 1

Меню для перенесення даних з одного телефону на інший називається Phone Transfer. Тому спершу підключаємо до комп'ютера iPhone і Android-смартфон й трохи чекаємо, поки додаток проаналізує інформацію на кожному з них.

Навігація програми зручна й зрозуміла, потрібно лише слідувати їй покроково

Крок 2

Тут слід обрати, які пристрої об'єднувати. Після цього відзначаємо потрібні категорії для об'єднання даних. Почнеться процес перенесення, який триватиме від кількох хвилин до години – все залежить від того, скільки інформації ви хочете перенести.

В результаті отримаємо один смартфон, де зібрана інформація відразу з двох телефонів, при цьому ніякі дані не загубляться.



Можна перенести дані як з iPhone на Android, так і навпаки

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Перенесення даних з месенджерів

За створення резервної копії, відновлення чатів і трансфер WhatsApp, Viber і інших месенджерів відповідає меню WhatsApp Transfer.

Для початку програма визначить підключений смартфон і синхронізується з ним. Відразу після цього MobileTrans запропонує вибрати месенджери, які ви хочете відновити, перенести на інший пристрій (навіть Android-смартфон) або виконати резервну копію.



Можна перенести і відновити дані з різних месенджерів

Нас цікавить можливість перенести чати на інший смартфон. Тому підключаємо ще один телефон і натискаємо на кнопку "Start". Телефони на Android повинні бути переведені в режим USB-налагодження – для цього програма надає зручні покрокові інструкції для широкого переліку моделей, включаючи Samsung, Sony, HTC та Huawei, а також інструкції для різних версій Android.



Перенесення займає від кількох хвилин в залежності від того, скільки у вас чатів

Ваш iPhone (смартфон, з якого будуть передаватися дані) повинен бути вказаний зліва, а ваш новий телефон – той, на який ви пересилаєте повідомлення – праворуч. Якщо це не так, натисніть кнопку "Flip", щоб переставити їх місцями.

Програма виведе попередження про те, що процес незворотній: тобто історія чатів месенджерів в телефоні, куди передаються дані, заміниться новими даними. Коли процес завершиться, натисніть OK, щоб продовжити. Після завершення передачі даних ви побачите, що історія ваших чатів була успішно перенесена разом з вкладеними файлами.

Відновлення пристрою з резервної копії

Програма також вміє робити резервні копії і відновлювати iPhone. Єдина проблема, яка може виникнути в експлуатації програми – це відсутність української мови, але меню настільки зрозуміле, що розібратися в ньому можна без проблем.



Програма здатна замінити iTunes – створити резервну копію та відновити iPhone



Все пояснено доступно і максимально інтуїтивно

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На що варто звернути увагу

Єдиним мінус програми є те, що повноцінна її версія – платна. Підписка на додаток обійдеться в 40 доларів на рік, тоді як розблокування утиліти навічно коштує 50 доларів. Втім, користуватися MobileTrans можна безкоштовно, але є істотні обмеження. Наприклад, таким чином можна зробити лише бекап або відновлення, але функція перенесення повідомлень і об'єднання смартфонів буде недоступна.

З іншого боку, такого зручного рішення для об'єднання iPhone та Android, а також створення резервної копії та трансферу повідомлень просто немає. Зрештою ціна програми незначна. Іноді набагато дорожчою є втрачена інформація чи випадково видалені чати.

Крім того програма сумісна з більш ніж 6000 Android-смартфонів і працює з різними типами файлів. Цей спосіб стане в нагоді тим, хто хоче відновити дані навіть тоді, коли вони здаються втраченими назавжди, та й просто при бажанні перейти з iOS на Android або перейти з Android на iOS.

Альтернативний варіант

Звісно існує дещо менш функціональний, але абсолютно безкоштовний спосіб перенести дані з iPhone на Android-смартфон. Щоправда, цей спосіб підходить лише для перенесення даних в одному напрямку.

Що потрібно

Для того, щоб підготуватися до перенесення даних з iPhone на Android, потрібно:

додаток від Samsung – Smart Switch Mobile, встановлений на Android смартфоні;

резервна копія даних на хмарному сховищі;

OTG кабель для підключення Android-смартфона до iPhone.

Далі вам просто потрібно об'єднати ваші смартфони за допомогою OTG кабеля, вказати в програмі потрібні пункти для перенесення даних та запустити процес.

Недоліками такого способу є те, що ви не зможете таким чином перенести дані месенджерів, а додаток переносить дані лише з iPhone на Android, а не навпаки.

Крім того потрібно знайти сумісний OTG кабель, що в принципі не ж такою вже й проблемою, але ж зручніше, коли все, що потрібно – лише кабелі з коробки для передачі даних.

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